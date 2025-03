Et bon appétit bien sûr !

A l’heure de faire les courses dans Avowed en fouillant les moindres recoins pour y récolter de la viande, du poisson ou même des fruits et des légumes, peut-être êtes-vous déjà tombé sur de la nourriture avariée ?

Chou avarié, pommes pourries, entre autres… Pas vraiment de quoi mettre en appétit d’autant plus, qu’en l’état, manger de la nourriture avariée causera une intoxication alimentaire à coup sûr sous forme de malus à votre personnage. Alors que faire ? Faut-il la laisser ou même la jeter ? Non, au contraire, ramassez tout ce que vous pouvez ! Non seulement, les ingrédients ne pèsent rien dans votre inventaire et même avariés, ils vous seront utiles à l’élaboration de certaines recettes dont voici la liste ci-dessous, ainsi que les bonus associés :

Alcool de riz fiorien (+20% d’endurance maximum)

(+20% d’endurance maximum) Bière Pargrune (+20% de points de vie maximum)

(+20% de points de vie maximum) Hydromel Aedyran raffiné (+2 en perception et +10% d’essence maximum)

(+2 en perception et +10% d’essence maximum) Saucco (+1 en puissance et +1 en constitution)

(+1 en puissance et +1 en constitution) Vin fruité (+2 en constitution et +5% de réduction des dégâts)

A noter que d’autres recettes peuvent nécessiter de la nourriture avariée en substitution à d’autres ingrédients donc n’hésitez pas à consulter toute la liste au moment de faire votre popote en jeu.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.