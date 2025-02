Récupérer les récoltes volées

Point de départ : L’Ambition de Maxim – Au nord du Marché des Producteurs – Sielo Piannini

Il suffit de discuter avec Sielo Piannini, quelque part au nord du Marché des Producteurs, pour obtenir cette quête. Victime du vol de ses récoltes, l’homme vous demande de traquer les responsables qui se sont enfuis en longeant la rivière vers le nord. Rejoignez alors la zone localisée sur votre carte, de l’autre côté de la rivière où se trouvent les Ruines Impies en Décomposition.

Sur place, vous remarquez l’entrée d’une caverne en hauteur. Grimpez jusque-là et avancez pour vous enfoncer dans la grotte du bord de la rivière. Un peu plus loin, vous êtes interpellé par un certain Iglaf dont la réaction varie en fonction du sort que vous avez réservé à Ygwulf durant la quête principale « Une fin regrettable ».

Après cette petite altercation, continuez d’avancer en direction de votre objectif, tout en ramassant ce que vous pouvez croiser sur votre passage. Prenez d’ailleurs le temps de fouiller le coffre derrière Erlinn pour mettre la main sur des Bottes de Mage de Guerre. Sinon, adressez-vous à Erlinn Matishell en ayant le choix d’aborder la conversation de plusieurs manières. Notez toutefois que le dialogue débutera sur un ton relativement cordial si vous avez choisi d’épargner Ygwulf auparavant.

Choix n°1 : Laisser les récoltes volées aux mains des rebelles

Peu après le début de la conversation, vous avez le choix de laisser parler votre bon cœur en leur disant de garder la nourriture. Devant cet acte de charité, Erlinn vous offre quelques pièces d’or en guise de remerciement. Ensuite, même les mains vides, retournez tout de même voir Sielo pour lui expliquer les raisons de votre choix. Notez que vous pouvez également proposer de trouver un compromis en évoquant la femme malade de Sielo (si vous le pouvez) et obtenir des médicaments en échange.

Récompense : 350 pièces d’or + EXP

Choix n°2 : Convaincre Erlinn de rendre les récoltes volées

Si vous avez épargné Ygwulf, étayez votre discours en répondant que vous avez laissé Ygwulf s’échapper, prouvant ainsi que vous n’êtes pas un ennemi. Malgré tout, Erlinn se montrera réticente mais vous pouvez la convaincre une bonne fois pour toutes de restituer la nourriture en lui demandant un dernier geste de bonne volonté. Notez qu’il est également possible de mettre en avant votre statut de légende guerrière (le cas échéant) pour parvenir à vos fins.

Puis, sur le retour, vous croisez Iglaf qui ne l’entend pas tout à fait de cette oreille. Si vous disposez d’au moins 6 points en détermination, le combat pourra être évité, sinon vous devrez lui passer sur le corps et celui de ses hommes pour sortir de la grotte. Une fois à l’extérieur, retournez voir Sielo pour lui rendre ses précieuses récoltes et empocher votre récompense.

Récompense : 350 pièces d’or ou un anneau unique « Ami du glaneur » si vous refusez l’argent + EXP

Choix n°3 : Tuer Erlinn et les rebelles

Enfin, vous avez également la possibilité d’ouvrir les hostilités en les attaquant. Tuez alors Erlinn ainsi que tous les insurgés qui viendront lui prêter main forte, y compris le clan d’Iglaf. Puis, sortez de la grotte et retournez voir Sielo pour lui rendre son stock de récoltes et empocher la même récompense que pour le scénario précédent.

Récompense : 350 pièces d’or ou un anneau unique « Ami du glaneur » si vous refusez l’argent + EXP

