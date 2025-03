Chercher la cabane de Tama dans les Marches d’Émeraude

Cette quête de compagnon s’obtient automatiquement auprès de Kai lors d’une séquence au camp, juste avant d’arriver dans les Marches d’Émeraude, tout au début de la quête principale « La méthode animantique ».

Dans un premier temps, il s’agit de trouver la cabane de Tama, nichée quelque part à Boisauvage, dans les Marches d’Émeraude. Partez en direction de l’ouest et suivez votre boussole pour arriver devant la cabane de Tama. Entrez et fouillez dans la chambre à gauche pour trouver une Sculpture de Baleine sur la table de chevet, ce qui déclenche un dialogue avec Kai. N’ayant rien de plus à faire ici, vous pouvez désormais poursuivre votre aventure jusqu’à rejoindre la région de Brisescarpe avant de connaître la suite.

En cours de rédaction…

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.