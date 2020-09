Grounded

Grounded est un jeu de survie mettant en scène des personnages miniaturisés et piégés dans un jardin. Créé par Obsidian Entertainment, le titre est jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs, et vous met aux prises avec tout un tas d'insectes et autres dangers devenus menaçants en raison de votre minuscule taille. Survivez en craftant et en construisant des bases, en attendant de pouvoir retrouver une apparence normale que le robot BURG.L vous redonnera une fois réparé par vos soins.