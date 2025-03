EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°26

EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°26

PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de mars avec Prince of Persia, Captain Tsubasa et UFC 5

PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de mars avec Prince of Persia, Captain Tsubasa et UFC 5

La division gaming de Niantic, à qui l’on doit Pokémon Go, est revendue au groupe Scopely (Monopoly Go)

La division gaming de Niantic, à qui l’on doit Pokémon Go, est revendue au groupe Scopely (Monopoly Go)

Moon Studios (Ori, No Rest for the Wicked) devient indépendant suite à la revente de Private Division

Moon Studios (Ori, No Rest for the Wicked) devient indépendant suite à la revente de Private Division

Rise of the Ronin sort aujourd’hui sur Steam, avec quelques soucis techniques déjà pointés du doigt

Rise of the Ronin sort aujourd’hui sur Steam, avec quelques soucis techniques déjà pointés du doigt