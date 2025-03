Restaurer l’Offrande de l’Escroc

Cette quête secondaire s’active automatiquement dès que vous mettez la main sur un fragment de totem Skaen. Sinon, vous pouvez aussi rendre visite à Lluisa Melcer au Marché des Producteurs pour lui acheter une carte intitulée « Fragments de l’Offrande » révélant justement des indices sur l’emplacement de chaque fragment de totem contre la somme de 500 pièces d’or.

Trouver l’Idole de la Haine Secrète

Allez donc jeter un coup d’œil au nord-ouest du site de Naku Tedek pour entrer dans la Grotte Ancienne (du côté est de préférence), là où vous avez peut-être déjà affronté la Vieille Nuna dans le cadre de la prime. Prenez le premier chemin bifurquant à droite et menant à un passage étroit creusé dans la roche, dans lequel vous allez devoir avancer accroupi.

Au bout de ce chemin, vous découvrez un squelette, celui de Maxim Vidarro qui n’est autre que le père du gouverneur de Fior mes Ivèrno. Prenez l’Idole de la Haine Secrète dans sa main ainsi que l’Anneau du Fondateur à côté de son cadavre. Notez qu’en parler au gouverneur dès que vous serez de retour en ville peut vous rapporter 750 pièces d’or.

Trouver l’Idole des Complots Secrets

Pas très loin du Camp Infesté dans les Marais Sombres, repérez un bâtiment défendu par des squelettes et dont la porte est barricadée. Trouvez alors un autre moyen d’entrer en escaladant le mur en ruines à gauche, puis aidez-vous de la paroi rocheuse pour atteindre une passerelle en bois brisée.

Traversez cette passerelle pour rejoindre le toit en partie effondré du bâtiment et passez par cette ouverture pour descendre à l’intérieur via l’échelle. Prenez l’Idole des Complots Secrets sur l’autel et débarrez la porte pour sortir de là.

Trouver le Collier de l’Effigie

Entrez dans le sanctuaire de Naku Tedek, un lieu que vous avez l’occasion de découvrir durant la quête principale « Sol ancien », et descendez les escaliers s’enfonçant dans les profondeurs. Une fois en bas, tournez à gauche pour arriver devant une porte verrouillée par un générateur. Vous connaissez l’astuce, il suffit d’utiliser le Choc Spectral de Giatta ou une Graine de Lys Electrique pour ouvrir la porte.

Dans cette nouvelle salle, tirez sur l’œil de Rymrgand sur le mur pour créer une plateforme gelée qui vous permettra de grimper sur la racine. A l’autre extrémité, montez d’un cran supplémentaire et partez à droite pour récupérer le Collier de l’Effigie sur l’autel.

Trouver le Cœur du Totem

Rendez-vous au Sanctuaire de Skaen, à l’ouest de la Cabane de Tama qui sert de premier théâtre des évènements liés à la quête de compagnon de Kai « Cicatrices de combat ». Là-bas, fouillez les environs pour repérer une sorte de grande tour entourée de racines, comme l’illustre notre image ci-dessous. Grimpez ensuite par la montagne avant d’atteindre le sommet par des escaliers et y trouver le Cœur du Totem.

Trouver le Poignard Sacrificiel

Fouillez du côté des Fermes Abandonnées au nord-est de la carte, et examinez chaque bâtiment jusqu’à trouver celui dont la façade reflète une lueur orange. Approchez-vous pour vous emparer du Poignard Sacrificiel planté sur une note écrite.

Trouver l’Idole de la Révolte Violente

Téléportez-vous à la Balise des Rochers Roulants pour rejoindre rapidement le Quartier Général des Rôdeurs. Une fois sur place, montez tout en haut de la tour de guet en passant par l’extérieur à droite du bâtiment.

Une fois au sommet, prenez l’Idole de la Révolte Violente sur des caisses en bois. Et profitez-en pour récupérer de l’Adra Eveillé ainsi que quelques ressources dans le coffre juste derrière vous.

Trouver le Chapelet d’Obsidienne

Retournez dans la Clairière des Delemgans, là où vous avez récupéré le Cœur d’Adragan pour Monto dans le cadre de la quête principale « La méthode animantique ». Traversez cette zone (en toute tranquillité si vous avez conclu des rapports pacifiques avec la Reine Delemgane auparavant) pour rejoindre son repaire, tout à l’ouest. Levez alors les yeux autour de vous pour apercevoir une plateforme en hauteur.

Pour y accéder, repérez un chemin montant vers la droite et suivez-le jusqu’à pouvoir grimper sur une racine. A l’autre bout de cette racine, tournez à gauche puis sautez vers le rebord du mur pour accéder à la plateforme surplombant toute la Clairière des Delemgans. Il ne vous reste plus qu’à ramasser le Chapelet d’Obsidienne à côté du squelette, sans oublier de lui faire les poches (enfin, façon de parler…)

Assembler le totem au camp

Maintenant que vous détenez tous les fragments du totem de Skaen, voyagez jusqu’à n’importe quel camp et déposez tous les éléments à l’endroit prévu pour en finir avec cette quête. Vous avez désormais la possibilité d’activer le totem de votre choix en fonction des bonus uniques qui vous intéressent et correspondant le mieux à votre style de jeu.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.