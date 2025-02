Point de départ : Paradis – Près de l’Ambassade d’Aedyr – Ofryc (Difficulté : 1)

Parlez à Ofryc, non loin de l’ambassade d’Aedyr, pour révéler l’emplacement précis du lieu où a disparu l’expédition sur votre carte, soit quelque part au nord de Rivaube.

Rendez-vous là-bas en éliminant tous les ennemis qui se dresseront sur votre passage pour ensuite emprunter le Chemin des Pélerins au bout duquel vous tombez sur Secgwin et Kauia en train de se disputer. Parlez-leur pour qu’elles acceptent de vous laisser passer, et entrez dans la grotte un peu plus loin.

Une fois à l’intérieur du temple éothasian, montez les escaliers face à vous et suivez le chemin en récoltant tout ce que vous pouvez sur votre passage, un chemin qui finit par se diviser en deux pour aboutir au même endroit, l’un passant par plusieurs plateformes en bois (à gauche) et l’autre proposant de passer par une cavité où rôdent quelques Xaurips (à droite).

Une fois devant l’entrée où flottent des lueurs bleutées, ne vous précipitez pas et sautez en vous décalant sur le côté dès l’atterrissage sous peine de vous faire transpercer par quelques flèches à cause de la plaque sur le sol. Prenez garde également à ne pas marcher dans l’eau électrifiée en longeant bien la paroi à gauche, puis montez les marches pour rejoindre Caedmon, l’un des membres de l’expédition, bien mal en point.

Parlez-lui pour ensuite décider de son sort.

Choix n°1 : Laisser mourir Caedmon

Ne gaspillez pas de potions ou de provisions pour lui et laissez-le succomber à ses blessures juste sous vos yeux. Vous pouvez alors récupérer un anneau unique « Prudence du Mineur » sur son cadavre avant de poursuivre votre route.

Choix n°2 : Soigner Caedmon

Si vous choisissez de le soigner, donnez-lui une potion de guérison ou optez pour le Toucher onirique, avant de poursuivre la conversation pour en savoir plus sur le reste de l’expédition.

Quel que soit votre choix, continuez à avancer, votre objectif restant de trouver l’équipe d’expédition Aedyrane qui s’est enfoncée dans les profondeurs de la grotte. Faites donc de même en passant à droite de Caedmon et traversez le pont un peu plus loin pour arriver devant Sargamis, autrement nommé l’Oracle d’Eothas.

Parlez-lui, même s’il s’agit d’un objectif facultatif, dans la mesure où il vous confie la mission (facultative) de récupérer une relique appelée l’Éclat d’Eothas pour achever sa statue. Montez alors les marches où sont suspendues des lampes roses et suivez le chemin jusqu’à devoir piquer une tête dans l’eau. Nagez entre les racines et ressortez de l’autre côté, au niveau des escaliers.

Quelques araignées ne manqueront pas de vous accueillir comme il se doit, puis prenez le temps de fouiller cet endroit pour ajouter plusieurs entrées à votre journal en lisant les livres. Ensuite, interagissez avec les plans de la statue accrochés au mur avant de brûler la toile d’araignée non loin de là.

Avancez et longez le ruisseau pour atterrir dans un endroit défendu par quelques Xaurips et des scarabées. Repérez ensuite les escaliers en hauteur vous permettant de rejoindre votre objectif et avancez tout droit pour arriver pile devant l’Éclat d’Eothas.

A peine avez-vous le temps de vous en emparer que plusieurs squelettes ressuscitent derrière vous, suivis par le Bourreau Impie qui n’hésitera pas à en invoquer davantage. Faites tout particulièrement attention aux prêtres squelettes qui ont la capacité de soigner le Bourreau et débarrassez-vous d’eux en priorité. A l’issue du combat, revenez sur vos pas et traversez la zone désormais inondée grâce à la grosse racine au bout de laquelle vous devez sauter pour rejoindre la zone juste en face.

Dans l’objectif de continuer à chercher l’équipe d’expédition Aedyrane, prenez à droite en progressant sur les différentes plateformes. Ignorez la zone en contrebas un peu plus loin sur la gauche et faufilez-vous plutôt sous le passage à droite, de là où s’échappe une étrange lumière violette. Avancez et laissez-vous tomber dans le trou. Pas besoin d’aller bien loin pour enfin retrouver l’équipe d’expédition dont les membres sont tous morts. Ramassez le journal de Gjeda sur son cadavre avant de faire le point avec vos compagnons et de rebrousser chemin pour retourner voir l’Oracle.

Ouvrez les deux portes consécutives pour revenir à l’endroit où vous attendait l’Oracle. Parlez-lui et évoquez le sort tragique de l’équipe d’expédition avec lui pour comprendre qu’il n’est pas tout à fait innocent… Dès lors, plusieurs finalités s’offrent à vous :

Choix n°1 : Aider Sargamis

Dans ce cas de figure, acceptez de mettre l’Éclat d’Eothas dans la statue et actionnez sur le levier indiqué par le marqueur. Visiblement sans succès, parlez donc à Sargamis et acceptez de sacrifier votre propre âme dans la statue avant d’aller vous placer sous l’appareil d’animancie, ce qui conduira inévitablement à votre perte. Game Over…

Choix n°2 : Convaincre Sargamis de se sacrifier

Comme ci-dessus, placez l’Éclat d’Eothas dans la statue et tirez sur le levier. Parlez à Sargamis et refusez de sacrifier votre âme en lui suggérant de le faire à votre place. En insistant, il finit par céder, il ne vous reste alors plus qu’à appuyer sur l’interrupteur pour assister à la mort de l’Oracle. Vous pouvez ensuite récupérer une arme à une main unique « Dernière Lueur du Jour » sur son cadavre, sans plus de réussite en ce qui concerne la statue.

Choix n°3 : Tuer Saragamis

Rejetez toutes ses propositions ou attaquez-le directement, pour un combat qui ne semble pas trop difficile. Occupez-vous des serviteurs qu’il peut invoquer et placez vos coups dans les moments opportuns pour en venir à bout assez facilement. En guise de récompense, vous récupérez l’arme unique « Dernière Lueur du Jour » sur son cadavre.

A noter qu’une quatrième issue est possible si vous disposez d’au moins 3 points d’intelligence pour le convaincre de renoncer à son projet. Une fois de retour chez lui, rendez-lui visite pour qu’il daigne vous donner son arme unique « Dernière Lueur du Jour ».

Mais puisqu’un choix peut en cacher un autre, c’est alors que la Voix intervient dans votre tête. Interagissez donc avec l’Adra pour qu’elle vous fasse part de l’idée qu’elle a derrière la tête, une proposition que vous aurez le loisir d’accepter ou non.

Choix n°1 : Accepter d’achever la statue

Commencez par accepter de mettre la relique dans la statue. Retournez lui parler et confirmez votre choix en lui laissant la statue, puis en allant tirer sur le levier du poste de travail.

Choix n°2 : Détruire la statue

Ici, soit vous placez l’Éclat d’Eothas dans la statue et vous revenez sur votre décision pour faire en sorte de détruire la statue, soit vous surchargez directement les générateurs sans même y mettre la relique. Pour cela, équipez vos Graines de Lys Électriques et jetez-les sur les trois générateurs. Le premier se trouve juste à droite de la statue, derrière une barricade en bois fragile, le deuxième est caché derrière une autre barricade en bois dans la caverne à gauche de la statue, tandis que vous dénicherez le troisième à l’étage, juste en passant derrière la statue.

Quelle que soit votre décision par rapport à la statue, prenez l’ascenseur afin de quitter les lieux et de rejoindre Ofryc, l’issue étant forcément différente en fonction de vos choix durant la quête. Quoi qu’il en soit, retrouvez-le devant l’ambassade.

Si vous avez sauvé Caedmon, il sera à ses côtés. Parlez donc aux deux frères pour leur exposer la situation. Vous recevez alors l’anneau unique « Prudence du Mineur » en guise de récompense. Vous pouvez également choisir de lui donner l’Éclat d’Eothas ou non (si toutefois vous l’avez gardé), ou de lui échanger contre quelques pièces d’or.

Récompense : EXP + Prudence du Mineur

En revanche, si Caedmon meurt, annoncez la mauvaise nouvelle à Ofryc et notez que vous pouvez d’ailleurs lui donner la Prudence du Mineur, précédemment récupérée sur son cadavre durant la quête, en mémoire de son frère.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.