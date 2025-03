A la rescousse de Fier mes Ivèrno !

Pour sauver Fior mes Ivèrno de la catastrophe, tout va se jouer à la fin de la quête secondaire « Détermination d’acier », au moment même où vous démasquez la traîtrise de Dorso. Tout d’abord, n’attaquez pas la rôdeuse tout de suite et ne mettez pas fin à la conversation trop vite avant de lui soutirer une information indispensable à la survie de la ville.

Discutez donc avec elle jusqu’à pouvoir choisir cette première ligne de dialogue : « L’ambassadeur est-il au courant de votre plan ? Et Lödwyn ? ». Choisissez ensuite n’importe quelle réponse sur l’écran suivant avant de terminer en posant directement la question : « Où est le Garrot d’Acier, maintenant ? »

A partir de là, le tour est joué, ou presque… Sans plus tarder, et surtout avant d’aborder la quête principale « Sol ancien », rendez-vous sur le lieu indiqué par Dorso, à savoir la grotte de la cascade. Sur place, la grotte porte effectivement bien son nom… Difficile donc de rater l’entrée située juste à droite de la cascade Prenez ensuite la seule issue disponible pour voyager jusqu’à cette destination.

Une fois à l’intérieur, avancez pour être rapidement interpellé par deux Vétérans du Garrot d’Acier. En réponse, plusieurs choix de dialogue s’offrent à vous mais impossible de convaincre les deux acolytes refusant formellement de vous laisser passer. Dans le meilleur des cas, acceptez un pot de vin de 1050 pièces d’or avant de vous résigner à trouver un autre accès. Sinon vous pouvez toujours employer la force pour récupérer la Clé du Garrot d’Acier sur leurs cadavres, après tout on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même.

En tout cas, quoi qu’il arrive, ne sortez surtout pas de la grotte sous peine de bloquer définitivement l’accès et de ne plus pouvoir sauver la ville de Fior mes Ivèrno de la destruction.

Sinon, après avoir tenté de négocier avec les gardes, reculez juste de quelques pas pour apercevoir une ouverture dissimulée dans la roche, puis avancez pour finalement prendre d’autres soldats à revers depuis les hauteurs de la grotte.

Juste avant, vous pouvez faire exploser une barricade à droite derrière laquelle se trouve un coffre contenant les bottes uniques « Sabatons du Chevalier de la Mort ». Notez d’ailleurs qu’il y a énormément d’objets, de matériaux et autres ressources à récupérer dans toute la grotte.

Pour le reste, tuez tout ce qui bouge et veillez bien à cibler les Clercs en priorité qui peuvent soigner leurs camarades. Prenez également le temps de lire les différentes missives de Lödwyn, histoire de mieux comprendre la raison de votre présence ici. Puis, devant la seconde porte barrée, empruntez le passage à droite et suivez le chemin qui débouche sur un dernier groupe de soldats du Garrot d’Acier.

Lorsque toute menace est enfin écartée, vous avez l’occasion de faire le point avec vos compagnons. Mais avant de quitter les lieux, n’oubliez pas de lire la cinquième et dernière missive ainsi que les Ordres du Garrot d’Acier sur une petite table, près d’une tente.

En déjouant ainsi le plan du Garrot d’Acier, la ville de Fior mes Ivèrno sera bel et bien attaquée à la fin de la quête principale « Sol ancien » mais elle ne sera pas mise à feu et à sang. Après cela, tous les PNJ, les marchands et même les primes resteront donc accessibles et vous pouvez même aller en jeter un mot au gouverneur Vidarro pour empocher la jolie somme de 950 pièces d’or. Après tout, toute peine mérite salaire.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.