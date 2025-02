Retrouver l’ambassadeur dans le Serracine

Commencez par engager le dialogue avec le Capitaine Cynric, qui vous attend au bout du quai, et à la suite duquel Kai se propose de vous accompagner. Quelle que soit votre réponse, vous n’avez d’autre choix que d’accepter, ce qui vous donne l’occasion d’en savoir plus sur votre premier compagnon.

Avancez pour automatiquement activer votre première balise de voyage rapide, puis explorez les environs pour découvrir des marchands mais aussi vos premières quêtes secondaires. Un peu plus loin sur votre chemin, prenez le temps d’installer un camp grâce à la Borne d’Adra, un endroit où vous pouvez parler à vos compagnons, améliorer et enchanter votre équipement, cuisiner, stocker des objets dans votre réserve et collecter des totems divins.

Mais revenons à notre quête principale. Suivez votre boussole jusqu’à atteindre l’emplacement marqué sur la carte tout en massacrant les ennemis qui traînent dans les parages. Et n’oubliez pas d’en profiter pour fouiller la zone afin de récupérer quelques matériaux et autres ressources utiles. Une fois dans le Serracine, ramassez la Poupée Couverte de Saleté sur le cadavre à gauche, avant de demander à Kai de brûler les ronces bloquant le passage devant vous.

Il s’agit désormais de retrouver l’ambassadeur Aedyran. Continuez de suivre votre boussole jusqu’à vous retrouver devant l’entrée d’une grotte. Pénétrez à l’intérieur et suivez le chemin pour tomber sur un cadavre portant une Lettre au Clavitaire, après quoi vous devez vous charger de sauver l’ambassadeur Falscen Hylgard des griffes d’un Vieil Ours Brun Onilote.

Après le combat, discutez avec l’ambassadeur. Notez d’ailleurs que vous pouvez lui extorquer 100 pièces si vous disposez suffisamment de puissance pour choisir cette ligne de dialogue : « Vous risqueriez gros si l’on apprenait que vous l’avez tué. Avancez la monnaie et je ferai en sorte que cela n’arrive pas ». Sinon examinez le pilier d’Adra un peu plus loin pour engager une conversation avec la Voix et choisir de lui rendre service en retour ou non à son terme.

Choix n°1 : Accepter d’aider la Voix

Accepter d’aider la Voix vous confère une nouvelle capacité d’être divin : le Toucher Onirique.

Choix n°2 : Refuser d’aider la Voix

Refuser de passer un marché avec la Voix vous octroie une autre capacité d’être divin : la Volonté de l’Être Divin, ainsi qu’un point de capacité.

Dans tous les cas, il ne vous reste plus qu’à emprunter un passage vers une grotte désormais libérée de ses ronces en vue de quitter le Serracine.

Ressortez de la grotte par les hauteurs pour atterrir dans le Camp de la Brande Envahissante, là où vous pouvez justement installer un camp avant de mettre le cap vers Paradis.

En chemin, prenez garde aux ennemis d’un niveau supérieur qui peuvent rôder dans les parages, il est préférable de fuir en attendant d’avoir un équipement de meilleure qualité. Tracez donc votre route pour arriver devant les portes de Paradis, là où vous ne semblez pas être le bienvenu pour tout le monde… au point de frôler une fin regrettable.

