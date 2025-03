Parler avec les dirigeants des Terres Vivantes

Après avoir franchi le portail à la fin de la quête précédente « Le cœur des Terres Vivantes », vous voilà de retour aux portes de la ville de Paradis, dont les habitants sont en partie reculés dans le Camp du Conclave. Après avoir fait le point avec vos compagnons, explorez les environs, l’heure étant aux retrouvailles avec certains des personnages que vous avez pu croiser durant votre aventure, et avec qui vous pouvez prendre le temps d’échanger quelques mots.

Sanza, le cartographe des Terres Vivantes

Dehengen (« Entre quatre murs »)

L’archimage Ryngrim

Le Garde Petru (« Retour au bercail »)

Kowha et Ruanga (ou Tauwe et le Capitaine Ngunu selon votre choix dans « Un dernier verre »)

Le Lieutenant Fidelio et Belenna (si elle est encore vivante selon l’issue de la quête secondaire « Rôdeurs disparus »)

Les rôdeurs Acierno, Verano et Casagrada (« Détermination d’acier »)

Le Capitaine Wymgar

Mais dans l’immédiat, il s’agit surtout de discuter avec les dirigeants des Terres Vivantes, à l’est du Camp du Conclave, ces derniers ayant certainement d’importantes informations à vous communiquer sur la situation. Évidemment, les dirigeants présents sont liés aux choix que vous avez fait durant les quêtes principales « Sol ancien » (le gouverneur Vidarro ou Péré Quilicci), « Les ombres du passé » (Temerti ou Rutaska) et « Nos rêves nous séparent toujours » (la Komendante Mihala ou le Conseiller Kostya), tous se tenant aux côtés de l’Ambassadeur Falscen Hylgard.

Vous apprenez alors que Paradis est aux mains du Garrot d’Acier et de l’Inquisitrice Lödwyn, et ce même si vous pensiez vous en être débarrassé pour de bon dans la quête « Nos rêves nous séparent toujours ». Quoiqu’il en soit, à la fin de cette longue conversation, vous êtes alors amené à faire un choix décisif pour la fin de votre aventure :

Choix n°1 : Devenir une colonie d’Aedyr

Choix n°2 : Former un Gréfam

Choix n°3 : Se battre pour l’union des Terres Vivantes

Choix n°4 : Se ranger aux côtés de l’Inquisitrice Lödwyn et du Garrot d’Acier

Affronter l’Inquisitrice Lödwyn

Si votre choix se porte sur l’un des 3 premiers cités ci-dessus, notez que le cheminement sera identique, celui-ci se soldant à coup sûr par un combat face à l’Inquisitrice Lödwyn.

Mais avant toute chose, et comme le suggère la fin du dialogue, faites un petit détour par le Camp pour vous entretenir avec Giatta, cette dernière ayant une théorie en tête qui vous permettra peut-être d’éviter le combat contre Lödwyn à la fin de la quête.

Ceci étant fait, il s’agit désormais de vous rendre en ville en suivant l’indicateur de votre boussole. Tout au long de votre trajet, vous serez donc confronté aux soldats du Garrot d’Acier. A noter que Grakohr viendra également vous prêter main forte si vous avez accepté de l’aider durant la quête secondaire « Un remède contre la rage ».

Devant la porte de Paradis, activez le treuil sur la droite pour soulever la grille et obtenir un nouvel objectif consistant à prendre la porte est ainsi que la place principale de la ville. Dès lors, éliminez tous les hommes du Garrot d’Acier qui se mettront en travers de votre chemin, y compris la Rôdeuse Dorso si vous avez choisi de l’épargner à la fin de la quête secondaire « Détermination d’acier ». Prenez le temps d’entrer dans le bâtiment à proximité si vous souhaitez savoir ce qu’il est advenu de Katoa et Haiako (« Attention au vertige »), ou encore de Darle si vous avez refusé de le voir se sacrifier dans l’« Explosion dans la mine ».

Sinon, continuez à avancer en direction de votre objectif tandis que Giuliana attire votre attention par des signes pour vous remettre la Clé du Canal permettant de contourner une partie des ennemis. Si toutefois vous avez gardé de bons rapports avec elle malgré ses magouilles dans la quête secondaire « La discrétion d’une dame ».

Notez qu’en passant derrière elle, vous rejoignez une autre pièce vous donnant l’occasion de retrouver Sapiento de Falva (« Lumière précieuse »), mais aussi les frères Caedmon et Ofryc (« Marcheur de l’aube ») sans oublier Ilora que vous avez rencontré au début de l’aventure, « sur d’étranges rivages ».

Après cela, poursuivez votre progression vers l’ouest de la ville. En arrivant devant la Clinique de la Guérisseuse, vous retrouvez également Liviana, mais aussi Chiko à l’intérieur qui l’aide à soigner les blessés (« Un cœur honorable »).

Un peu plus loin dans le Quartier Administratif, aidez la milice de Paradis à combattre d’autres soldats du Garrot d’Acier, sachant que la Capitaine Cynric viendra se battre à vos côtés.

Enfin, continuez d’avancer pour entendre les provocations de l’Inquisitrice Lödwyn au loin, puis parlez-lui, sans trop tarder sous peine de déclencher automatiquement le combat.

A ce moment-là, l’affrontement est donc inévitable, sauf si vous avez pris le temps de discuter d’une certaine théorie avec Giatta auparavant au Camp, ET que vous disposez impérativement d’au moins 15 points en intelligence, ou en perception, ou encore en détermination. Seules conditions vous permettant de faire usage de cette nouvelle stratégie pour en venir à bout sans le moindre effort, Lödwyn se consumant directement sous vos yeux.

Sans ça, vous n’aurez d’autre choix que de l’affronter. Préparez-vous à un combat plus long que difficile étant donné qu’il se déroule en 3 phases, chaque phase lui laissant le temps de recharger sa barre de vie grâce à l’intervention de Woedica. Notez d’ailleurs qu’elle invoquera des Ombres en phase 2, puis des Maegfolcs Immaculés en phase 3. Sinon, ses attaques seront essentiellement basées sur le feu et veillez à vous éloigner d’elle lorsqu’un cercle rouge se dessine sur le sol, sous peine de vous faire éjecter en arrière. Restez donc mobile et focalisez vos attaques sur l’Inquisitrice en repérant les moments opportuns pour asséner vos coups.

Après le combat, la quête s’achève à travers une cinématique récapitulant tous vos choix, aussi bien durant l’histoire principale que pour les quêtes secondaires, sans oublier l’avenir de vos compagnons, le tout mettant ainsi un point final à votre aventure.

Se rallier à l’Inquisitrice Lödwyn

Quant au dernier choix, il consiste donc à se ranger du côté de l’Inquisitrice Lödwyn et du Garrot d’Acier, ce qui ne sera pas du tout au goût de vos compagnons, et ce à tel point qu’ils vous tourneront le dos.

Sachez que vous devrez suivre le même cheminement que ci-dessus, seul, et que nous n’aurez pas la possibilité de retrouver tous les PNJ liés aux quêtes précédentes. Autre différence, vous devrez faire face à la Milice de Paradis et vous devrez même vaincre la Capitaine Cynric dans le Quartier Administratif.

Une fois devant l’Inquisitrice Lödwyn, deux cas de figures se présentent :

Choix n° 1 : Refuser de renoncer à Sapadal

Aucune négociation ne sera alors possible, ce qui déclenchera automatiquement un combat de boss contre l’Inquisitrice Lödwyn dont vous pouvez retrouver le déroulement ci-dessus.

Choix n°2 : Accepter de renoncer à Sapadal

A l’inverse, si vous acceptez de vous mettre à genoux devant l’Inquisitrice Lödwyn, on vous laisse découvrir le (triste) sort que cette dernière vous réserve… A noter qu’il s’agit de la mauvaise fin du jeu, ce qui débloque le succès/trophée « Du mauvais côté de l’histoire », votre équipe ayant déserté en vous voyant prendre le parti du Garrot d’Acier.

Si besoin, n'hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.