L’art de mourir par anticipation

Dans le cadre de la quête principale « La méthode animantique », Giatta vous demande de rendre visite à Elia Rossell à la Ferme des Revenants. Avant de lui parler, commencez par fouiller les entrailles de Béatrice gisant devant elle pour y récupérer la Récolte Ruinée. Et c’est peu après avoir entamé la conversation que vous avez justement l’occasion de lui donner cette trouvaille des plus appétissantes…

Dans la foulée, Elia vous demande d’en finir avec Silvo, un jeune revenant qu’elle ne peut malheureusement plus contrôler. Mais ne vous précipitez pas tout de suite sur votre arme et prenez le temps de lui poser quelques questions, à commencer par lui demander « d’où viennent tous ces cadavres, au fait ». Toujours est-il que le concept ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd, au point de lui demander ensuite si elle pourrait être « intéressée par l’achat de [votre] futur cadavre. » Il n’en faudra pas plus pour obtenir le succès/trophée « Retraite Anticipée ». Attention car l’occasion de lui poser ces questions ne se présentera pas deux fois !

Cerise sur le gâteau, après avoir tué Silvo dans la grange, retournez voir Elia pour lui annoncer la nouvelle. A la fin de la conversation, elle vous remet une amulette unique « Collier de Revenant à Cloche » ainsi que la modique somme de 750 pièces d’or en guise d’acompte. Après ça, vous pourrez mourir tranquille…

