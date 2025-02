Une fin regrettable – Avowed

Dès votre réveil, après avoir fait la connaissance de Liviana, une guérisseuse, vous remarquerez que cette quête affiche un double objectif : celui d’aller faire votre rapport à l’ambassadeur et celui de trouver la Gardienne, l’ordre n’ayant aucune importance sur son déroulement.

Faire votre rapport à l’ambassadeur

Rendez-vous à l’ambassade en montant les escaliers près de la clinique de Liviana et suivez le marqueur en direction de l’ouest. Vous ne pouvez pas la louper avec ses deux grands drapeaux suspendus jaune et violet. A l’intérieur, vous y trouverez une multitude de livres et vous y retrouverez surtout une vieille connaissance en la personne de Garryck. Mais dirigez-vous plutôt sur la droite en entrant pour vous entretenir avec l’ambassadeur Hylgard. Et donnez-lui enfin le message avec les ordres de l’empereur avant de poursuivre le dialogue.

Recruter Marius

Sur la suggestion de Kai, il s’agit désormais de trouver Marius, un pisteur nain, qui se terre quelque part dans une taverne à l’est, plus connue sous le nom du Balarok Grimaçant. Rendez-vous dans les Bas-Fonds de la ville pour rejoindre Marius dans la taverne en question. Sur conseil de Kai, laissez-le gérer l’altercation avec les deux ivrognes afin d’éviter un nouvel affrontement inutile.

Fouiller la scène de crime

Ceci étant fait, parlez à Marius pour qu’il rejoigne votre groupe en tant que nouveau compagnon, et quittez la taverne pour aller mener l’enquête sur la scène de crime, là où votre sang tâche encore les pavés…

Après inspection, grimpez au sommet de l’ambassade en passant par les échafaudages sur le côté du bâtiment puis escaladez entre les différentes structures en bois et les toits pour atteindre le balcon.

Fouillez l’endroit pour trouver un objet unique : les Gants de l’Aile Noire, dans un sac à dos, mais aussi une fiole de poison sur le rebord de la balustrade, ce qui vaudra bien un petit détour chez l’apothicaire.

Parler à l’apothicaire

Rendez-vous à la boutique de l’apothicaire dont l’emplacement est marqué sur votre carte. Malheureusement, vous tombez nez à nez avec un groupe d’Éperviers qui ne veulent rien entendre, le combat est donc inévitable. Vous allez même devoir en découdre avec Thalla le Surveillant qui viendra leur prêter main forte. Commencez-par vous occuper des Éperviers restants pour ensuite focaliser vos attaques sur Thalla. Profitez des racines liantes de Marius pour lui infliger un maximum de dégâts, évitez le cercle rouge qui apparaît au sol de temps en temps et attendez qu’il soit assommé pour lui flanquer une bonne raclée. Maintenant que le danger est écarté, montrez la fiole de poison à Grysca l’apothicaire.

Chercher des indices supplémentaires au Domaine du Clavitaire (facultatif)

Si le fait d’en savoir plus sur le poison dont vous avez été la cible ne vous suffit pas, vous pouvez aller chercher d’autres indices du côté du Domaine du Clavitaire dans la Haute-Ville de Paradis. Et en chemin, gare aux représailles des Éperviers qui n’hésiteront pas à vous attaquer à vue ! Rejoignez donc l’endroit indiqué sur votre carte pour voyager vers la Haute-Ville de Paradis, puis un autre indiquant le Domaine du Clavitaire Eamund.

Ouvrez la porte d’entrée pour faire face à un groupe de bandits relativement coriaces. Après les avoir mis hors d’état de nuire, fouillez l’endroit pour collecter quelques vivres avant de monter les escaliers de gauche face à l’entrée. A l’extérieur, montez l’échelle et tournez à gauche un peu plus loin pour apercevoir une autre entrée.

Inspectez alors les lieux dans le but d’y trouver une Page Secrète du Journal du Clavitaire, épinglée sous le bureau renversé, ainsi que la Clé de la Citerne. Cet indice, bien que facultatif, vous permet de confirmer la piste menant au Temple d’Ondra, telle sera votre prochaine destination. Mais avant de partir, n’oubliez pas d’aller fouiller le dernier étage du domaine où se trouve un coffre contenant une amulette unique « Camée à Clé Blanche ».

Entrer dans la Citerne sous le temple d’Ondra

Maintenant que vous savez où se terre votre assassin, rendez-vous au Temple d’Ondra grâce au marqueur indiqué sur votre carte. Entrez et parlez à Elowê pour lui poser quelques questions, avant d’utiliser la façon qui vous convient pour lui soutirer de précieuses informations.

Choix n°1 : Faire part à Elowê des indices trouvés au Domaine du Clavitaire

Peu après le début de la conversation, dites-lui que vous savez déjà que le clavitaire lui a donné la clé de la citerne, ce qui l’incitera à révéler l’endroit où se cache votre assassin.

Choix n°2 : Soudoyer Elowê

Dans ce cas, faites-lui simplement cracher le morceau en payant 1500 pièces d’or.

Choix n°3 : Prouver à Elowê vos bonnes intentions

Le cas échéant, servez-vous des choses que vous avez accompli dans le cadre des quêtes secondaires « Plan d’évasion », « Lumière précieuse » ou « La discrétion d’une dame » pour lui montrer votre bonne foi à l’heure de vous soucier de Paradis.

Dans tous les cas, ces différents choix vous permettront de convaincre Elowê de parler. Elle admettra alors que les rebelles sont bel et bien cachés dans la Citerne, tout en vous donnant la clé si vous ne l’avez pas déjà en votre possession.

Choix n°4 : Attaquer Elowê

Vous pouvez également faire usage de la force directement et la tuer pour récupérer une Lettre d’Ygwulf ainsi que la Clé de la Citerne sur son cadavre (ce qui laisse toutefois peu d’intérêt pour la suite de la quête).

Sinon, une fois que vous avez obtenu tout ce que vous voulez, vous pouvez la laisser tranquille ou lui suggérer de quitter la ville, ou même de se rendre aux autorités si vous disposez d’au moins 4 points en puissance. A noter qu’un historique d’Avant-Garde vous offre en plus la possibilité de lui proposer de travailler pour vous en tant qu’espionne. Quoi qu’il en soit, il ne vous reste plus qu’à utiliser la clé pour déverrouiller l’accès à la Citerne.

Retrouver l’assassin

Descendez jusqu’à rencontrer un premier groupe de rebelles, de l’autre côté de la pièce, brisez la barricade et faufilez-vous sous la grille. Ici, déplacez-vous prudemment sous peine de déclencher les pièges au moindre faux pas sur une plaque de pression. De l’autre côté, vous trouverez un levier permettant de les désactiver, laissant ainsi passer Kai et Marius en toute sécurité.

Ensuite, préparez-vous à traverser un nid d’araignées, brûlez toutes les toiles et occupez-vous de toutes ces bestioles répugnantes qui rôdent dans les parages.

Face au couloir inondé, utilisez un Œil de Rymrgand pour geler la surface de l’eau et ainsi créer une plateforme qui vous permet de remonter de l’autre côté et de pénétrer dans une caverne.

Ici, répétez la même opération pour pouvoir grimper sur une plateforme en hauteur, et ramassez la Clé de la Citerne Inférieure sur un cadavre. Grimpez encore d’un cran supplémentaire et restez accroupi pour passer dans un couloir étroitement creusé dans la roche.

Continuez en traversant le pont à gauche et dirigez-vous vers la grille au loin pour l’ouvrir avec la clé que vous venez de ramasser. Vous voilà de nouveau dans une pièce inondée, mais vous connaissez désormais la technique : dégainer un œil de Rymrgand pour atteindre le rebord en face.

Une fois de l’autre côté, gelez la grille cette fois pour ouvrir un passage revenant dans la zone de départ étant donné que vous pouvez désormais déverrouiller la double porte indiquée par votre marqueur grâce à la Clé de la Citerne Inférieure.

Une fois la porte ouverte, avancez pour arriver dans une salle remplie de pièges. Au bout, un rebelle se tient également prêt à décocher ses flèches sur vous. Ne vous précipitez pas sur lui et attaquez-le à distance pour vous en débarrasser avant de tenter de passer à travers les pièges sans vous faire découper en petits morceaux. Et tout comme précédemment, cherchez ensuite le levier pour les désactiver.

Ouvrez la porte juste à côté pour affronter trois autres rebelles, dont l’un d’entre eux se planque en hauteur. Ciblez celui qui peut soigner en priorité avant de vous occuper des deux autres. Ensuite, prenez ensuite le temps de fouiller un peu partout pour récupérer quelques ressources avant d’ouvrir une autre porte et de retourner au combat. Après cela, montez d’un étage en grimpant sur la structure en bois dans un coin de la pièce.

De là, avancez dans le couloir pour faire face à un nouveau groupe d’ennemis, puis frayez-vous un chemin à l’aide des différentes passerelles en bois pour rejoindre votre objectif se trouvant derrière une énième porte. Enfin… Tenez-vous prêt à rencontrer votre assassin, plus connu sous le nom d’Ygwulf…

A partir de là, vous devrez choisir entre la vengeance, la justice ou le pardon.

Choix n°1 : Tuer Ygwulf

La discussion s’ouvre assez rapidement sur la possibilité d’attaquer Ygwulf. Toutefois, retenez que le combat vous donnera pas mal de fil à retordre, d’autant plus qu’un groupe de rebelles viendra lui prêter main forte. Occupez-vous d’eux en priorité avant de focaliser toute votre attention sur Ygwulf. Notez d’ailleurs que ses actions et ses déplacements sont difficiles à anticiper, ce dernier étant capable de devenir invisible. Misez sur les dégâts de saignement et n’hésitez pas à exploiter les tonneaux d’explosifs rouges dès que possible pour lui infliger de lourds dégâts. Votre vengeance désormais accomplie, vous pouvez récupérer la Clé d’Ygwulf, ainsi que l’Armure de l’Aile Noire (essentiellement axée sur la furtivité) sur son cadavre. Évidemment, ce choix ne sera pas sans conséquence étant donné que Garryck sera tué par les rebelles en guise de représailles par la suite.

Récompense : EXP + Armure de l’Aile Noire

Choix n°2 : Laisser la justice se charger d’Ygwulf

Évoquez l’idée de le livrer à la justice jusqu’à pouvoir confirmer votre décision au moment voulu en lui demandant de faire ses aveux au Garrot d’Acier. Ygwulf n’opposera aucune résistance à votre égard et sera ainsi remis aux autorités pour être exécuté un peu plus tard. Là aussi, les rebelles se vengeront en tuant Garryck.

Récompense : EXP

Choix n°3 : Laisser partir Ygwulf

Écoutez le repentir d’Ygwulf et épargnez-le en lui soufflant l’idée de quitter Paradis avec tous ses hommes. Personne ne mourra, mais cette issue ne sera pas vraiment au goût de l’ambassadeur (et de Marius).

Récompense : EXP + Adra + 625 pièces d’or

Quoiqu’il en soit, sortez par l’autre porte grâce à la Clé d’Ygwulf et quittez la Citerne pour rejoindre la Haute-Ville de Paradis.

Trouver la gardienne

Pour en finir avec cette quête principale, il s’agit désormais de trouver Runyd, la Gardienne locale, la seule personne capable de vous expliquer comment vous êtes revenu d’entre les morts. Pour cela, quittez la Haute-Ville par la porte la plus à l’est, celle des Dieux, et foncez en direction des collines au nord-est pour atteindre le Sanctuaire de Woedica dans un premier temps. Une fois devant le pont détruit, utilisez un Œil de Rymrgand pour geler l’eau et passer de l’autre côté.

De là, suivez votre boussole et le chemin menant directement à la Maison de Runyd. Entrez et parlez à la Gardienne pour qu’elle puisse examiner votre âme et répondre à toutes vos questions.

N’oubliez pas de fouiller la maison avant de partir, ni d’aller voir le client perturbé assis sur un banc près de l’entrée. Ce dernier vous remettra une pièce que vous pouvez jeter dans l’étang juste à côté, telle serait la tradition ici, et sans que cela n’impacte la suite de votre aventure.

Retourner voir l’ambassadeur

Votre mission étant accomplie, retournez faire votre rapport à l’ambassadeur Hylgard. Si Ygwulf est toujours en vie, vous avez le choix de lui mentir en prétextant qu’il s’est échappé, ou de dire la vérité même si l’ambassadeur ne partagera pas vraiment votre sens du pardon. Sinon, il est encore temps de le dénoncer au cas où vous regretteriez votre décision.

Enfin, cette quête s’achève sur l’arrivée de l’inquisitrice Lödwyn qui ne semble pas se ranger du côté de l’ambassadeur, ni même accorder autant d’importance au Malrêve… Dans tous les cas, vous êtes désormais attendu à Fior mes Ivèrno pour en savoir plus sur la méthode animantique.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.