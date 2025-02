Récupérer le Vase Impie

Point de départ : Marches d’Émeraude – L’Ambition de Maxim – Yatzli

Après avoir fait la connaissance de Yatzli (et de sa requête), suivez la direction de votre boussole pour découvrir une caverne toute illuminée de rose, et autrement nommée le Gouffre en Haut de la Falaise. Entrez alors à l’intérieur et montez les escaliers.

A mi-chemin, vous tombez à nouveau sur des Sporelins, accompagnés de quelques araignées. Éliminez-les avant de continuer votre ascension tout en vous aidant des échafaudages en bois pour atteindre le sommet de cette tour en ruines.

Prenez le Vase Impie sur l’autel à droite et redescendez prudemment par l’autre côté de la tour. Ensuite, allez retrouver Yatzli près d’une clôture en bois surplombant la région et parlez-lui pour lui donner le vase tout en essayant de grappiller quelques informations en échange.

Récompense : EXP

N’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.