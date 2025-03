Du laboratoire au puits

Point de départ : Ancien Lit du Lac – Scaedclef

En arrivant à Scaedclef, prenez le temps de repérer chacune des habitations dont les décombres fument encore, et notamment celle illustrée par notre image ci-dessous. Pour y accéder, faites-en sorte de grimper sur les rochers derrière pour passer par le toit en partie effondré.

Une fois à l’intérieur, inspectez le cadavre du clerc Aedyran pour obtenir son journal intime rongé par les flammes, ce qui lancera automatiquement la quête afin de découvrir ce qu’il s’est passé ici.

Dans un premier temps, votre objectif consiste à trouver la clé du laboratoire cachée quelque part dans la colonie. Débarrez la porte pour sortir et repérez une autre habitation incendiée vers l’est. Si vous pouvez crocheter la porte à l’aide de 3 crochets, vous pouvez également avancer un peu au-delà, à droite, pour découvrir une grille destructible grâce à un Œil de Rymrgand.

Suivez alors le tunnel d’une grotte menant à l’intérieur de la maison et prenez la Clé du Centre de Recherche, accrochée près de la porte. Dès lors, préparez-vous à affronter quelques Fléaux de Cendre qui apparaîtront à l’extérieur.

La clé en poche, suivez votre boussole pour déverrouiller l’entrée du laboratoire. Prenez alors la Clé du Puits sur la table sans oublier de récupérer le bouclier unique « Égide de l’Echalas » sur une autre table à proximité.

Suivez de nouveau l’indicateur de votre boussole pour retourner à l’endroit où se trouve le puits puis utilisez la clé pour entrer dans la grotte de Scaedclef. Avancez pour tomber sur un premier groupe d’araignées dont il faudra vous défaire.

Après le combat, repérez le mur destructible juste derrière quelques herbes hautes. Utilisez une grenade pour le détruire, à moins de prendre le chemin alternatif à gauche au bout duquel vous pouvez faire exploser un baril rouge au loin et conduisant au même résultat.

Derrière ce mur, vous découvrez plusieurs onilotes enfermés dans une cage, non sans repérer un passage en hauteur illuminé par une étrange végétation rose. Ignorez la cage pour le moment et grimpez plutôt là-haut pour faire connaissance avec un groupe de 3 naturalistes Aedyrans chargés d’étudier les araignées : Fewed, Tobin et Maegild.

Après avoir écouté leurs explications sur la situation, vous avez alors le choix de terminer cette quête de 3 façons différentes :

Choix n°1 : Tuer Fewen

Dans ce cas, acceptez de mettre fin à leurs souffrances en les attaquant. Tuez Fewen qui n’opposera aucune résistance pendant que les deux autres quitteront les lieux. Par contre, vous n’obtenez aucune récompense si ce n’est de l’expérience pour avoir terminé la quête.

Récompense : EXP

Choix n°2 : Tuer les onilotes et renvoyer les naturalistes à la Pointe de l’Aigle

Suivez l’avis de Maegild en tuant tous les onilotes dans la cage puis retournez voir les naturalistes pour leur proposer de rentrer à la Pointe de l’Aigle, et ainsi terminer la quête.

Récompense : EXP + 900 pièces d’or

Choix n°3 : Obtenir des provisions

Enfin, si vous préférez vous ranger du côté de Tobin, retournez à la Pointe de l’Aigle pour demander au Capitaine Wymgar d’envoyer plus de provisions aux naturalistes dans la grotte, ce qu’il acceptera sans même avoir besoin d’insister.

Récompense : EXP + 900 pièces d’or

Si besoin, n'hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces.