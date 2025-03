Se rendre à Naku Tedek et explorer les profondeurs avec Giatta

Tout d’abord, rendez-vous sur le site de Naku Tedek avec Giatta et poussez les portes à l’endroit indiqué pour entrer dans le sanctuaire. A l’intérieur, montez les marches et laissez Giatta interagir avec l’équipement d’animancie pour lancer une nouvelle séquence de dialogue suivie d’une cinématique.

Avant d’aller plus loin, notez que c’est votre toute dernière chance de sauver la ville de Fior mes Ivèrno d’une destruction certaine, si toutefois vous le souhaitez, cette option faisant justement l’objet de notre astuce.

Sinon, passez par la porte qui vient de s’ouvrir et enfoncez-vous dans les profondeurs de Naku Tedek en descendant les escaliers. Une fois en bas, notez que vous pouvez mettre la main sur un fragment de totem en allant à gauche. Sinon, tournez à droite vers un chemin teinté de lumière violette au bout duquel vous devez affronter quelques Sporelins.

Une fois le combat terminé, ouvrez la porte en activant le générateur d’un petit coup de jus donnant sur un couloir inondé par de l’eau empoisonnée. Vous n’avez donc pas d’autre choix que de traverser ce couloir en utilisant des Yeux de Rymrgand pour créer des plateformes de glace au fur et à mesure de votre progression. Et cela tout en prenant garde aux plaques de pression au bout du parcours qui déclenchent des pièges tirant des fléchettes électriques. Et comme tout le monde le sait, eau et électricité ne font pas bon ménage !

A partir de là, préparez-vous à affronter de nouveaux ennemis, des squelettes dont un Incantateur Calamiteux et un Prêtre à cibler en priorité. Profitez alors de votre position favorable en hauteur pour ouvrir les hostilités avant de les réduire en tas d’os pour de bon. Ceci étant fait, descendez pour pousser les portes s’ouvrant sur d’autres escaliers menant vers une nouvelle salle inondée.

D’ailleurs, ne vous précipitez pas trop vite dans l’eau sous peine de prendre des dégâts électriques à cause des pièges suspendus au plafond. Comme précédemment, lancez un Œil de Rymrgand pour traverser la zone en restant au sec et grimpez immédiatement sur l’une des deux racines pour avancer en sécurité. Profitez-en pour prendre le contenu d’un sarcophage d’un côté, puis une potion d’essence de l’autre avant de vous laisser tomber un peu plus loin pour pouvoir désarmer les pièges en activant le générateur sur le mur.

Continuez d’avancer pour arriver dans une salle habitée en son centre par une créature gisant sur le sol, une lance plantée dans le ventre. Une arme unique « Sommeil du Géant » que vous pouvez d’ailleurs récupérer, ce qui provoque l’apparition d’un groupe de spectres et autres ennemis calamiteux qu’il faut éliminer.

Tuer Cylia et interagir avec le pilier d’adra

Sortez de la pièce précédente par l’autre côté et descendez (encore et toujours) une série d’escaliers menant cette fois vers un boss : Cylia, qui n’est autre qu’un Sporelin géant, et somme toute, bien entouré de Xaurips et autres Delemgans. Débarrassez-vous d’eux avant de focaliser vos attaques sur Cylia qui ne possède pas énormément de vie, veillez juste à esquiver ses projectiles de poison pour ne pas subir trop de dégâts sur la durée. A la fin du combat, ramassez l’Adra Eveillé sur sa dépouille puis approchez du pilier d’adra pour entrer en contact avec la Voix dans votre tête, une voix qui s’avère appartenir à un certain Sapadal, Dieu des Terres Vivantes.

Au terme de la conversation, tout comme lors de la quête « Un message venu de loin », vous avez le choix d’accepter ou non un nouveau pouvoir divin.

Choix n°1 : Accepter le pouvoir de Sapadal

En acceptant le pouvoir de Sapadal, vous obtenez une nouvelle capacité de divin « Épine de Sapadal » qui vous octroie la possibilité de tirer une épine d’énergie transperçante et immobilisante.

Choix n°2 : Refuser le pouvoir de Sapadal

Si vous refusez la proposition de Sapadal, vous recevez tout de même un point de capacité supplémentaire à dépenser dans l’arbre des capacités de votre choix.

Fior mes Ivèrno est assiégé !

N’ayant plus rien à faire ici, et sous le coup d’une mauvaise prémonition, remontez par l’escalier non loin de là pour quitter les lieux. A peine sorti, vous découvrez la ville de Fior mes Ivèrno en proie aux flammes, mais à un stade plus ou moins avancé en fonction de votre choix concernant le plan du Garrot d’Acier.

Choix n°1 : Vous avez choisi de sauver Fior mes Ivèrno en tuant les renforts du Garrot d’Acier dans la grotte de cascade

Dans ce cas de figure, retournez à Fior mes Ivèrno pour comprendre que l’assaut du Garrot d’Acier a été repoussé. Devant les portes de la ville, vous croisez d’ailleurs le rôdeur Tezallo, se tenant fièrement à côté du lieutenant Bodcg, plutôt mal en point. Après un interrogatoire en bon et due forme, vous pouvez alors choisir d’exécuter le lieutenant ou de le livrer enchaîné à l’ambassade, sans pour autant causer d’impact sur la suite de la quête. Puis, entrez dans l’enceinte de la ville et discutez de l’attaque, puis de l’avancée de vos recherches sur le Malrêve avec le gouverneur Vidarro et Péré Quilicci avant de décider de la suite des évènements.

En effet, cette longue discussion fera également l’objet d’un énième choix à faire, celui d’envoyer les habitants à Paradis ou à Tertiaire. Notez qu’il n’y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision, l’une comme l’autre comportant forcément des avantages et des inconvénients, et d’autant plus que ce choix n’impactera que très légèrement la fin de l’aventure.

Dans tous les cas, c’est en évoquant ensuite votre prochaine destination que Yatzli intervient, prétextant qu’elle connaît justement un chemin vers le Jardin. Mais avant de vous rendre à Tertiaire, n’oubliez pas de parler à nouveau au gouverneur Vidarro si vous souhaitez obtenir la somme de 950 pièces d’or ou lui suggérer de mettre un terme à l’exil de Giatta en guise de récompense.

Notez alors qu’en sauvant Fior mes Ivèrno des griffes du Garrot d’Acier, la ville reste accessible, laissant ainsi la possibilité de terminer les quêtes secondaires de la région.

Choix n°2 : Vous avez choisi d’abandonner Fior mes Ivèrno à son triste sort

Dans ce scénario, Fior mes Ivèrno est dévoré par les flammes, annihilant l’intérêt de retourner là-bas et redirigeant ainsi votre objectif vers les Fermes Abandonnées, au nord de la ville. En arrivant sur place, vous êtes soulagé de savoir qu’il y a des survivants dont le gouverneur Vidarro et Péré Quilicci. Engagez alors la conversation avec eux pour savoir ce qu’il s’est passé. Une conversation qui, comme dans le scénario précédent, vous charge de choisir entre Paradis et Tertiaire pour l’avenir des habitants, et sans oublier l’intervention de Yatzli qui met un point final à cette quête.

Notez alors que la ville de Fior mes Ivèrno sera définitivement rayée de la carte, rendant impossible la complétion de certaines quêtes secondaires. Quant aux primes, le panneau sera déplacé aux Fermes Abandonnées, là où une nouvelle quête secondaire « Dette de Sang » sera également disponible uniquement dans le cadre de ce scénario.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.