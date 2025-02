Déposer toutes les offrandes… ou pas

Point de départ : Fior mes Ivèrno – Près de la Maison de Quilicci – Rossana Fallo

Interrompez les prières de Rossana Fallo, juste à côté de la Maison de Quilicci, pour obtenir cette quête. Dès lors, vous pouvez repérer 3 emplacements marqués sur votre carte en plus d’un autre correspondant à un objectif facultatif.

Choix n°1 : Dénoncer Rossana auprès d’Ilena

Ce premier choix correspond en fait à l’objectif facultatif et vous conduit au Marché des Producteurs, dont l’emplacement est indiqué sur votre carte. Là-bas, parlez à Ilena, la marchande de grains et évoquez le vol de nourriture commis par Rossana.

A partir de là, vous avez le choix de restituer la nourriture volée pour mettre directement un terme à la quête. Sinon, vous pouvez également choisir de payer 100 pièces d’or en guise de dédommagement, ce qui vous permet de continuer la quête, mais de façon peut-être plus honnête.

Récompense : EXP (si vous restituez juste la nourriture volée) ou Talisman Béni de Berath + EXP (si vous payez 100 pièces d’or avant de continuer la quête)

Choix n°2 : Dénoncer Rossana auprès du gouverneur Vidarro

Vous pouvez également envisager de trahir Rossana en optant pour une autre solution qui consiste à la dénoncer directement au gouverneur Vidarro. Pour cela, rendez-lui visite dans son manoir en ville et donnez-lui les offrandes de Rossana pour recevoir une prime en échange et terminer cette quête.

Récompense : 550 pièces d’or

Choix n°3 : Accepter d’aller déposer les trois offrandes

Avant toute chose, notez que vous pouvez déposer les offrandes dans n’importe quel ordre. Ici, nous choisissons de commencer par le cimetière de la Ferme Truffière, situé à l’est de Fier mes Ivèrno. Une fois sur place, débarrassez-vous des Ombres, puis des squelettes et des araignées, avant d’aller poser votre offrande sur la tombe indiquée.

Mettez ensuite le cap vers la côte sud, là où se trouve un Camp de Bûcherons. En arrivant près de la zone indiquée sur votre carte, repérez les escaliers en bois et éliminez tous les ennemis rôdant dans les parages. Le mieux étant de cibler l’Incantateur Squelette Pourrissant en priorité pour éviter d’avoir rapidement affaire à de nombreux squelettes. Puis, posez votre offrande sur la tombe à proximité.

Enfin, une autre tombe se trouve dans le cimetière des Marais Sombres, près d’un Village Englouti, au nord-ouest de Fior mes Ivèrno. Ici, les ennemis seront plus nombreux et plus coriaces, à l’image du Barbare Squelette Pourrissant par exemple, ou d’un autre Incantateur pouvant facilement vous compliquer la tâche, entre autres… Pour faire plus court, venez à bout de tous ces esprits en colère avant d’aller poser votre dernière offrande sur la tombe à l’intérieur d’une sorte de petite chapelle.

Votre mission étant achevée, retournez simplement voir Rossana à Fior mes Ivèrno pour toucher votre récompense et mettre un point final à cette quête.

Récompense : Talisman Béni de Berath + EXP

N’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.