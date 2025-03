Retrouver le Cœur du Léviathan

Point de départ : Il existe deux façons d’obtenir cette quête, soit en parlant à Chiko devant le Quartier Résidentiel de Tertiaire, soit directement à Keipo dans sa maison mais notez que la récompense ne sera pas aussi généreuse de la part du vieil homme.

Arrêtez-vous un court instant devant le Quartier Résidentiel de Tertiaire pour parler à Chiko et acceptez d’aller voir son vieil oncle, Keipo, pour obtenir cette quête.

Montez alors les marches à gauche de Chiko pour lui rendre visite dans sa maison. Entrez et parlez à Keipo tranquillement assis sur sa chaise.

Après la conversation, il se trouve que Keipo sollicite finalement votre aide pour remettre la main sur le Cœur du Léviathan qu’il a terrassé autrefois. Partez donc en direction de votre nouvel objectif, dans les ruines de la Mer de Sable, à l’est de Tertiaire. Mais arrivé sur place, l’accès principal aux ruines étant verrouillé de l’intérieur, il s’agit de trouver un autre chemin.

Commencez par contourner l’édifice par la gauche en montant les escaliers, puis suivez ce grand détour pour prendre un peu de hauteur et rejoindre l’arrière du bâtiment.

Entrez à l’intérieur et descendez plus bas, là où se reflète une étrange lumière verte, pour vous retrouver à l’entrée principale des ruines. Profitez-en pour récupérer l’Œil d’Agate tout au bout d’un passage en hauteur en même temps, avant d’avancer et de vous enfoncer un peu plus loin dans les ruines.

De l’autre côté de la porte, continuez et interagissez avec le premier levier que vous croisez pour débloquer le succès/trophée « Ce panneau est inutile, je ne sais pas lire ». Sinon, tirez sur le second levier pour descendre en utilisant l’ascenseur.

Une fois en bas, avancez un peu et descendez la légère pente à droite avant de regarder sur votre gauche pour détruire la barricade en bois donnant accès à un générateur. Utilisez la compétence de Giatta (si elle est dans votre groupe) ou une Graine de Lys Électrique pour l’activer et débloquer des rondins de bois suspendus formant un passage vers la suite, le tout non sans ameuter quelques squelettes et araignées dont il faudra vous débarrasser.

De l’autre côté, vous arrivez dans une salle dont le sol est piégé par des haches en mouvement, des plaques de pression déclenchant des tirs de fléchettes, mais aussi par des fils tendus. Il s’agit donc de se déplacer prudemment tout en désarmant les fils tendus au fur et à mesure.

Dans la salle suivante, pas de répit puisque vous êtes attaqué par d’autres squelettes. Ciblez l’incantateur et le prêtre pour vous en défaire rapidement avant de vous servir de l’échelle pour rejoindre l’étage supérieur. Continuez alors de suivre l’indicateur de votre boussole et frayez-vous un passage en grimpant sur les différentes plateformes.

Un peu plus loin, vous arrivez dans une caverne où un Vieux Grizzly monte la garde, puis allez actionner le treuil à proximité pour soulever la grille. Une grille derrière laquelle vous pouvez mettre la main sur une potion de soin, une potion d’essence mais aussi sur une amulette unique « Promesse d’Umpara » (qui pourrait vous être bien utile si vous n’êtes pas à l’aise face aux pièges cela dit en passant).

Sinon, suivez le marqueur qui vous mènera tout droit devant le Cœur du Léviathan. Emparez-vous de l’objet mais avant de partir, prenez le temps de regarder autour de vous pour trouver un interrupteur ouvrant la porte dissimulée dans le mur. Vous y trouvez notamment le Journal Déchiré de Keipo dont les écrits remettent en cause l’exploit du vieil homme…

Suivez de nouveau votre boussole pour vous diriger vers la sortie, là où vous attend Chiko, venu vous implorer de ne pas donner le Cœur du Léviathan à son oncle. Quelle que soit votre réponse, retournez voir Keipo à Tertiaire pour décider de l’issue de cette quête, à commencer par remettre le Cœur du Léviathan à Keipo, ou non.

Notez qu’au cours de cette discussion, vous pouvez lui parler de son journal sans que cela ne fixe définitivement votre choix de révéler la vérité ou non par la suite.

Choix n°1 : Donner le cœur à Keipo

Dans ce premier cas de figure, remettez simplement le Cœur du Léviathan au vieux chasseur pour recevoir une lance unique en échange.

Récompense : EXP + Lance d’Umpara

Choix n°2 : Refuser de donner le cœur à Keipo

Mentez-lui ou refusez tout bonnement de lui remettre le Cœur du Léviathan pour en rester là.

Récompense : EXP

Enfin, dans les deux cas, faites part de votre décision à Chiko qui vous attend devant la maison de son oncle, pour avoir ensuite un autre choix, celui de révéler la vérité ou non au sujet du passé de son oncle.

Choix n°1 : Révéler la vérité

Si vous avez donné le Cœur à Keipo : Justifiez vos propos en remettant le Journal Déchiré de Keipo à Hajime du Tira Nui pour qu’il puisse dévoiler le secret de Keipo au grand jour. Un mensonge que Chiko peine à comprendre mais faites preuve d’empathie à son égard en optant pour l’une des deux lignes de dialogue si vous souhaitez obtenir une récompense de sa part : « Ce n’est pas le cas. Il voulait juste que vous le voyiez sous son meilleur jour » ou « Vous voyez juste une autre facette de votre oncle. Le Keipo que vous connaissez est toujours là. »

Récompense : EXP + Écaille de Valsorage + Gants de Valsorage + Bottes de Valsorage + Anneau de Valsorage

Si vous avez gardé le Cœur : Remettez également le Journal Déchiré de Keipo à Hajime du Tira Nui puis évoquez le Malrêve auprès de Chiko tout en essayant de le rassurer. Pour cela, privilégiez par exemple les lignes de dialogue sélectionnées ci-dessous pour ne pas le braquer et espérer obtenir la même récompense que dans le scénario précédent.

Récompense : EXP + Écaille de Valsorage + Gants de Valsorage + Bottes de Valsorage + Anneau de Valsorage

Choix n°2 : Garder le secret

Si vous avez donné le Cœur à Keipo : Mentez et ne parlez pas de votre découverte à propos du Journal Déchiré de Keipo. En retour, Chiko ne manquera pas d’exprimer son dédain, et vous devrez alors vous contenter d’un gain en expérience pour avoir terminé cette quête.

Récompense : EXP

Si vous avez gardé le Cœur : Tout comme dans le scénario précédent, ne révélez rien à propos du passé de Keipo. Néanmoins, Chiko vous sera reconnaissant(e) de ne pas lui avoir donné le Cœur du Léviathan. Évoquez alors le Malrêve en privilégiant les lignes de dialogue sélectionnées ci-dessous pour vous assurer d’obtenir l’ensemble de Valsorage en retour.

Récompense : EXP + Écaille de Valsorage + Gants de Valsorage + Bottes de Valsorage + Anneau de Valsorage

Notez que vous avez également la possibilité de remettre le Cœur du Léviathan à Hajime du Tira Nui, mais libre à vous de le conserver si vous souhaitez l’équiper en tant que bibelot unique, et sans que cela n’impacte la suite de votre aventure.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces.