Améliorer votre équipement

Suivez les conseils et allez donc fouiller du côté du moulin à eau pour y collecter quelques matériaux. Une fois en possession de 4 Fourrures et de 2 Échelles de Paradis, retournez au camp et utilisez l’établi pour améliorer votre armure.

Récompense : EXP

