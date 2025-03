Trouver Sapadal

Après avoir discuté des derniers évènements avec vos compagnons lors d’un petit détour au camp, vous voilà aux portes du Jardin pour retrouver Sapadal. Commencez par avancer de quelques pas et attendez que les rochers se placent de manière à former un pont. Traversez ensuite la grotte et prenez à droite en sortant pour passer sur un tronc d’arbre faisant office de pont un peu plus loin et tomber sur un premier groupe d’onilotes et de Xaurips. Après le combat, allez à l’endroit indiqué par votre boussole, là où vous n’avez pas d’autre choix que de plonger.

Remontez alors à la surface et nagez pour sortir de l’eau juste à côté du premier camp de cette nouvelle carte, celui du Bosquet Fermé. De là, bien que ce soit facultatif, notez que le passage en hauteur vers le sud permet d’activer une autre quête en parallèle « Soulever le voile », avec un premier instant consacré à Giatta. Sinon, suivez l’indicateur de votre boussole et approchez du Maegfolc pour vous entretenir avec Woedica.

Après ce dialogue, descendez les escaliers pour affronter quelques ennemis dans une salle inondée, puis continuez de suivre votre objectif pour rejoindre l’extérieur et faire face à un Maegfolc Amoché. Pas si amoché que ça d’ailleurs, l’ennemi étant plutôt solide. Méfiez-vous de son attaque de zone et surtout de ses tirs électriques qui infligent énormément de dégâts. Dès qu’il sera hors d’état de nuire, fouillez son cadavre pour récolter quelques matériaux légendaires dont de l’Adra Bàn, le genre de ressources que vous pouvez récupérer également dans un sarcophage non loin de là.

Poursuivez votre objectif en montant les escaliers et attardez-vous sur un nouvel instant dédié à Marius dans le cadre de la quête « Soulever le voile ». Après cela, avancez et combattez quelques ennemis avant de repérer un endroit obstrué par des ronces faisant office de raccourci vers le Camp du Bosquet Fermé.

En entrant dans le Cimetière Maegfolc, débarrassez-vous des deux Maegfolcs Amochés et fouillez leurs cadavres pour obtenir de l’Adra Bàn supplémentaire, en plus de mettre également la main sur un « Anneau d’Amplification » dans un coffret à proximité.

Puis, avant de passer la porte indiquée par votre boussole, faites un détour par le chemin remontant vers le nord pour suivre un autre instant dans le cadre de la quête « Soulever le voile » avec Kai cette fois. Sinon, déverrouillez la porte en alimentant les deux générateurs situés de part et d’autre de la porte.

Un peu plus loin, brûlez la toile qui bloque le passage vers une salle avec plusieurs ennemis dont il faudra vous défaire. Plongez ensuite dans l’eau et nagez en suivant l’indicateur de votre boussole pour remonter un peu plus loin et atteindre l’Aqueduc Brisé, où vous attendent d’autres ennemis.

De là, levez les yeux pour apercevoir votre objectif en hauteur. Montez la pente et suivez le parcours en grimpant et en sautant d’une plateforme à l’autre jusqu’à avoir le choix entre deux directions. Partez d’abord à droite pour prendre un « Anneau de Maraudeur » dans le coffret puis revenez sur vos pas pour aller de l’autre côté.

Une fois au sommet de l’aqueduc, passez derrière la cascade et entamez alors une légère descente qui débouche sur une arène gardée par un autre Maegfloc Amoché. Après le combat, ne manquez pas de passer la porte à proximité si vous souhaitez boucler la quête facultative « Soulever le voile » en validant un dernier instant, celui de Yatzli.

Sinon, sortez de l’arène par le chemin au sud pour atteindre les Iles Septentrionales, là où vous devez faire face à un passage piégé par des lames oscillantes.

Et autant dire qu’en l’état, il est quasiment impossible de passer sans vous faire découper en petits morceaux, c’est pourquoi vous devez trouver un moyen de désactiver le piège. Pour cela, commencez par regarder sur la droite pour trouver un premier générateur à activer grâce à la compétence de Giatta ou à une Graine de Lys Électrique. Puis, approchez-vous un peu plus près des premières lames pour apercevoir le deuxième générateur sur la paroi à gauche. Avancez légèrement pour découvrir un troisième générateur à droite et désactiver totalement le piège.

Dès lors, profitez-en pour descendre d’un étage et récupérer un « Anneau de Flammes Dévorantes » dans le coffre. Remontez aussitôt pour reprendre le chemin principal indiqué par votre boussole menant directement au Camp du Promontoire.

Après avoir fait le point avec vos compagnons, avancez vers votre nouvel objectif à l’est et descendez les deux escaliers successifs pour rejoindre le Complexe Intérieur. Mais à défaut de pouvoir rejoindre directement le cœur du Jardin à cause d’une barrière magique, passez plutôt par la porte à droite.

De là, prenez un peu de hauteur en grimpant sur les rochers et préparez-vous à affronter quelques ennemis dans la zone suivante, avant de vous hisser dans une grotte teintée d’une lumière verte.

Continuez à suivre votre boussole jusqu’à croiser le chemin d’un Maegfolc Immaculé n’ayant pas d’autre choix que le vaincre pour récupérer son Bras Sectionné. Un Bras que vous pouvez introduire à l’endroit indiqué dans le dispositif un peu plus loin pour désactiver la barrière magique, et enfin dégager le passage aperçu précédemment menant vers le cœur du Jardin, où se trouve la Prison de Sapadal.

En contrebas, vous remarquez alors qu’entre-temps, l’endroit s’est peuplé d’ennemis prêts à en découdre avec vous, mais aussi entre eux-mêmes. N’hésitez pas alors à profiter de votre position avantageuse en hauteur pour commencer à faire le ménage à distance si possible. Et après le combat, dirigez-vous vers le cœur du Jardin puis suivez le chemin montant vers la droite pour atteindre la Prison de Sapadal un peu plus loin.

Dans l’immédiat, c’est surtout un nouvel affrontement qui vous attend contre de nombreux ennemis, avec non pas un, mais deux Maegfolcs Immaculés en prime. Fouillez ensuite tous les cadavres, y compris ceux des Maegfolcs pour récupérer 2 Bras Sectionnés. Il suffit ensuite de les insérer dans le dispositif pour lever la barrière magique qui bloquait l’accès à la Prison de Sapadal.

Après la cinématique, vous entrez en contact avec Sapadal pour décider de son sort :

Choix n°1 : Détruire Sapadal

Dans ce cas de figure, ne faites preuve d’aucune compassion envers lui et orientez votre discours dans ce sens pour finalement aboutir à la destruction de Sapadal, ce qui vous permet ensuite d’absorber son pouvoir. A notez que vous débloquez également le trophée/succès « Parasitoïde ».

Récompense : Capacité de Divin « Appel de Woedica » (invoque un Maegfolc allié qui surgit de la terre pour frapper les ennemis) + EXP

Choix n °2 : Fusionner avec Sapadal ou le libérer

Ici, à l’inverse, privilégiez les répliques permettant de libérer Sapadal de sa prison, ce qui débloque au passage le succès/trophée « Allochorie ».

Récompense : Capacité de Divin « Colère de Sapadal » (libère la puissance de Sapadal pour soulever tous les ennemis proches dans les airs et leur infliger d’importants dégâts à la retombée) + EXP

Suite à tout cela, dans les deux cas, un portail s’ouvre alors vers le siège de Paradis pour une ultime quête.

