En route pour le Donjon de la Consolation

Quittez la région de Brisescarpe par la Guérite des Défenses de Galawain, au nord de la carte. Et avant toute chose, faites le point avec vos compagnons puis partez en direction de l’est.

En arrivant sur place, vous êtes interpellé par Hafric, un soldat du Garrot d’Acier manifestement infecté par le Malrêve. En disposant d’au moins 10 points en puissance ou du statut de Légende Guerrière, vous pouvez le convaincre de reculer et de vous laisser passer, mais ses camarades ne l’entendront pas de la même oreille et l’affrontement reste inévitable.

Un peu plus loin après le combat, traversez le Pont Menant au Jardin et ramassez le Journal de Nandru sur ce qu’il reste d’un pilier avant de décider de vous rendre au Donjon de la Consolation avec vos compagnons, tout en espérant devancer le Garrot d’Acier.

C’est donc une longue marche qui vous attend pour enfin arriver devant les marches menant au Donjon de la Consolation. En haut des escaliers, adressez-vous au Garde Kosmin, à droite, pour qu’il abaisse le pont-levis.

Une fois à l’intérieur, avancez tout au bout du couloir pour interagir avec le levier de l’ascenseur menant à l’étage supérieur. Une fois en haut, poussez les portes devant vous, traversez la Grande Salle et montez les escaliers pour trouver un autre ascenseur montant d’un étage supplémentaire, où se trouve la Salle du Conseil.

Parlez au Conseiller Kostya et à la Komendante Mihala pour comprendre que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Mais c’était sans compter sur l’intervention du Conseiller Kostya qui exprime finalement le fond de sa pensée en aparté, avant de vous conseiller d’aller jeter un coup d’œil du côté des mines du Mont Forja pour trouver le Garrot d’Acier.

Localiser le Garrot d’Acier au Mont Forja

Sans plus tarder, quittez le Donjon de la Consolation et suivez votre boussole en direction du nord-ouest pour rejoindre l’entrée de la Carrière du Mont Forja, là où le Capitaine Aelfyr vous attend (ou Eorwin si vous avez déjà tué la Capitaine Aelfyr lors de la quête principale « Un Chemin vers le Jardin »). Discutez avec elle pour comprendre que le Malrêve a pris le dessus sur elle, et quoi que vous puissiez répondre, vous ne pouvez plus rien y faire. L’affrontement est donc inévitable et vous devez mettre fin à ses souffrances. Après l’avoir tué, n’oubliez pas de fouiller son cadavre pour récupérer les Gants du Chevalier de la Mort.

Avancez ensuite vers votre nouvel objectif consistant à trouver l’Inquisitrice Lödwyn tout en éliminant les hommes du Garrot d’Acier qui se mettront en travers de votre chemin, et ce jusqu’à rejoindre les Mines du Mont Forja.

Une fois dans les galeries de la mine, affrontez un premier groupe de soldats du Garrot d’Acier, puis continuez de suivre l’indicateur de votre boussole pour faire face à un deuxième groupe d’ennemis. Le répit sera ensuite de courte durée puisque d’autres soldats vous attendent encore un peu plus loin, en plus des scarabées en guise de renfort.

Après toutes ces hostilités, continuez de suivre les rails pour vous retrouver devant une impasse. Il s’agit donc de trouver un autre chemin par le biais du mur destructible au-dessus du rebord à gauche en faisant simplement exploser les barils rouges. Suivez alors votre boussole à travers cette nouvelle section de la mine en prenant le temps de vous débarrasser de tous les ennemis et de ramasser quelques ressources sur votre passage, et ce jusqu’à atteindre une zone en contrebas qui ressemble au campement de Lödwyn.

Après avoir fait le point avec vos compagnons, prenez la Carte des Défenses de Galawain tachée de rouille sur la table, sans oublier de récupérer l’Adran Bàn dans un coffret à proximité, avant de quitter cette zone pour rejoindre le sommet du Mont Forja.

De retour à l’extérieur, avancez pour enfin apercevoir l’Inquisitrice Lödwyn au loin, non sans être accompagnée de son escouade du Garrot d’Acier. Après la cinématique, discutez avec elle pour faire face à un nouveau choix concernant Sapadal.

Choix n°1 : Envisager de libérer Sapadal

Choisir de libérer Sapadal ne sera pas du tout au goût de l’Inquisitrice Lödwyn, ce qui déclenchera inévitablement le combat. Et autant dire que les ennemis seront nombreux sur le champ de bataille, car en plus d’une armée d’onilotes en guise de renfort, elle invoque aussi des ombres. A noter qu’elle est également capable de se téléporter pour échapper à une série d’attaques par exemple. Il suffit donc de ne pas se laisser déborder par le nombre d’ennemis pour en venir à bout sans trop de difficultés.

Choix n°2 : Envisager de détruire Sapadal

A l’inverse du scénario précédent, si vous choisissez d’en finir avec Sapadal, l’Inquisitrice Lödwyn ne se montrera pas hostile à votre égard et vous pourrez poursuivre votre objectif. Mais il est possible que votre passif ne joue pas en votre faveur, ce que l’Inquisitrice ne manquera pas de souligner point par point, en fonction de vos choix dans les quêtes suivantes : « Une fin regrettable », « Sol ancien » et « Les ombres du passé ». Dès lors, si vous n’êtes pas digne de sa confiance, elle se montrera hostile et vous n’aurez pas d’autre choix que de la tuer.

Sinon, quel que soit votre objectif à propos de Sapadal, interagissez avec le pilier d’adra pour entrer en contact avec lui. Au terme du dialogue, un autre choix s’offre à vous : celui d’accepter une dernière Capacité de Divin « Graines de la Vengeance », ou non, en se contentant juste d’un point de capacité supplémentaire.

Avant de retourner au Donjon de la Consolation, prenez le temps de fouiller le campement au nord, notamment pour y dénicher un anneau unique « Sombre Renaissance » dans un coffret. Et sans oublier d’aller jeter un œil de l’autre côté, au sud, pour mettre la main sur un fragment de totem dans le cadre de la quête secondaire « Totem de la persévérance ». Après cela, retournez dans la mine via le passage indiqué par votre boussole.

Après avoir traversé les mines, retournez au Donjon de la Consolation et gare aux onilotes en chemin ! Là-bas, Mihala vous attend devant l’entrée de la Forge et ne manque pas de vous interpeller à vue.

Trouver l’entrée du Jardin dans les Tunnels de Lave

Après le dialogue, traversez la Forge, juste derrière Mihala, et montez les quelques marches après le mur écroulé pour entrer dans les Tunnels de Lave.

Ici, suivez simplement votre boussole au fur et à mesure de votre progression, tout en prenant soin d’éliminer tous les ennemis que vous croisez. Et sans oublier de fouiller les moindres recoins pour obtenir quelques ressources, quitte à vous brûler les orteils pour mettre la main sur des diamants et autres ressources oubliées sur des squelettes, comme l’illustre notre image ci-dessous.

Le chemin étant finalement assez linéaire, continuez de vous enfoncer dans les profondeurs des Tunnels de Lave jusqu’à apercevoir une lueur violette flottant dans l’air d’une arène où se tient un certain Sibelius. Il s’agit d’un boss optionnel et si vous n’avez pas l’intention de l’épargner, notez que le combat ne sera pas de tout repos car il est entouré de nombreux squelettes, et notamment d’un prêtre qu’il faudra tuer en priorité. Quoiqu’il en soit, après le combat, profitez-en pour récupérer l’Adra Bàn dans un coffret au milieu de l’arène.

Reprenez ensuite le chemin indiqué par votre boussole jusqu’à croiser un autre boss nommé Borodin, près d’un pont. Tout comme pour l’affrontement précédent, veillez à vous occuper du prêtre squelette en priorité et méfiez-vous de ses attaques pouvant infliger beaucoup de dégâts.

Après le combat, poursuivez votre route et descendez les escaliers en colimaçon avant d’arriver devant une avancée inondée de lumière, là où vous allez devoir faire le grand saut. Une fois dans l’eau, nagez jusqu’au pilier d’adra que vous apercevez au loin et interagissez avec celui-ci pour entendre un esprit piégé qui n’est autre que celui de Nandru.

Après la discussion, remontez la pente derrière le pilier et suivez l’unique chemin qui finit par vous mener face au Conseiller Kostya. Mais avant d’engager la conversation avec lui, pensez à prendre l’Adra Bàn dans le coffre à proximité si toutefois vous possédez au moins 5 crochets dans votre inventaire.

Ceci étant fait, parlez à Kostya pour avoir la possibilité d’envisager plusieurs scénarios :

Choix n°1 : Détruire le treuil ou laisser Kostya s’en occuper

Que vous l’aidiez à détruire le treuil ou non, toujours est-il que le Donjon de la Consolation sera inondé par la lave, obligeant ainsi les réfugiés à fuir. De son côté, le Conseiller Kostya parviendra à ses fins en étant désigné à la tête des nains. Par contre, notez que ce choix bloquera définitivement l’accès au Donjon de la Consolation.

Choix n°2 : Tuer Kostya et détruire le treuil

Dans ce cas de figure, attaquez Kostya et ses gardes avant de prendre le temps de détruire le treuil ou de juste quitter cet endroit. Dans les deux cas, n’oubliez pas de fouiller son cadavre pour récupérer une Tenue de Conseiller ainsi que les Chaussures du Conseiller. Évidemment, ce choix bloque également l’accès au Donjon de la Consolation.

Choix n°3 : Tuer Kostya et ouvrir les écluses

Comme dans le scénario précédent, tuez Kostya puis ouvrez les écluses à l’endroit indiqué pour abaisser le niveau de la lave et sauver le Donjon de la Consolation.

Ensuite, quel que soit votre choix, passez la porte et montez à l’échelle pour rejoindre l’extérieur où l’entrée du Jardin n’est plus très loin.

Mais avant d’aller plus loin, prenez le temps de retourner voir Mihala pour faire votre rapport sur la situation.

Si le Donjon de la Consolation est détruit, n’espérez pas obtenir la moindre récompense de sa part, hormis de l’expérience. Toutefois, notez tout de même que les quêtes secondaires et les primes resteront disponibles depuis le nouveau Camp de Fortune des nains.

A l’inverse, si vous avez sauvé le Donjon de la Consolation, Mihala vous donnera un bouclier unique « Bastion de la Consolation » en guise de récompense.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à revenir à l’endroit précédent en vous téléportant à la balise du Chemin du Jardin. De là, avancez jusqu’à la porte s’ouvrant sur la Grotte du Jardin pour mettre un terme à cette quête. Précisons tout de même au passage que vous venez d’atteindre le point de non-retour du jeu. Autrement dit, c’est le moment de procéder à quelques préparatifs avant de vous lancer dans « Le cœur des Terres Vivantes ».

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.