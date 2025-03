Naku Kubel vous met à l’épreuve !

Depuis les Dents du Requin, partez en direction du nord-ouest pour rejoindre les Abords de Naku Kubel dans un premier temps. De là, continuez à suivre l’indicateur de votre boussole, tout en vous débarrassant des onilotes en chemin, pour finalement atteindre la barrière de Ryngrim.

Au terme de la conversation, attendez alors que Yatzli dissipe cette barrière pour enfin entrer dans les ruines de Naku Kubel.

A l’intérieur, histoire de donner le ton, quelques onilotes se chargent de vous accueillir avant que vous ne puissiez aller ouvrir les portes donnant sur une sorte d’atrium où se trouve un pilier d’adra en son milieu.

N’ayant rien de particulier à faire dans les parages, dirigez-vous plutôt vers votre objectif pour discuter avec Numena, un esprit ékidien. Après le dialogue, franchissez la porte juste derrière pour donner le coup d’envoi d’une épreuve de force avec une première vague de squelettes à éliminer. Comme d’habitude, prenez garde au prêtre et attaquez-le en priorité pour vous faciliter la tâche.

Poussez ensuite les portes de la prochaine salle, où vous pouvez prendre le temps d’inspecter une fresque idyllique. Sinon, préparez-vous à affronter une deuxième vague de squelettes dans la prochaine pièce, puis une troisième plus coriace dans la salle suivante. Dès que le dernier combat est terminé, quittez cet endroit pour valider la première épreuve. Et n’oubliez pas de récupérer l’arme unique « Étoile de l’Anti-Vie » au bout du couloir, avant de vous diriger vers la deuxième épreuve qui vous attend.

Maintenant qu’une autre aile de l’atrium est accessible, dirigez-vous vers la porte indiquée devant laquelle apparaît un autre esprit, Tanusas, et parlez avec lui pour débuter l’épreuve de la sagesse. Dans la foulée, entrez dans une première salle où l’objectif consiste à vous rendre de l’autre côté, mais mieux vaut éviter de vous mouiller car l’eau est empoisonnée. Il est donc préférable de vous élancer sur le rocher à droite pour ensuite sauter et rejoindre le côté opposé, là où vous ouvrez une porte menant à l’extérieur de Naku Kubel.

A partir de là, vous allez devoir faire preuve d’habileté mais aussi de logique, à commencer par traverser une allée remplie de lames effectuant des mouvements pendulaires. Évitez les deux premières doubles lames, puis repérez un chemin alternatif à gauche, accessible en brûlant les ronces au préalable, pour contourner une partie du piège. Un peu plus loin, arrêtez-vous le temps d’observer le mouvement horizontal des lames d’un autre piège pour adopter le bon timing et avancer sans prendre le risque de vous faire trancher les jambes.

Devant la porte barrée, grimpez sur la racine à droite et montez pour atteindre une plateforme en hauteur. Là, n’avancez pas trop vite car le sol est recouvert de plaques de pression qui déclenchent des pièges à bûches oscillants. Alors pour passer en toute sécurité, marchez sur une seule plaque, ce qui déclenchera le piège et veillez à reculer immédiatement pour éviter les bûches. Puis, hissez-vous dessus pour passer au-dessus des autres plaques de pression.

Mais comme on dit, quand il n’y en a plus, il y en a encore… Car s’ensuit un piège de feu qu’il est possible de désarmer en détruisant le mur fissuré à droite et derrière lequel se cache un interrupteur. Un peu plus loin, un second piège de feu bloque le chemin mais il suffit de sauter ou de vous accroupir pour passer entre les jets de flammes.

Ensuite, montez les escaliers et redescendez de quelques marches pour observer un autre piège, bien plus complexe. En effet, il possède 3 rangées de lames au milieu, bordées de chaque côté par des plaques de pression reliées à des fléchettes empoisonnées, tandis que le mur du fond à gauche tire constamment des flèches. Autant dire qu’il est impossible de passer tout cela en l’état sans prendre de sérieux dégâts. Alors, commencez par revenir sur vos pas et lancez une grenade à l’endroit où le sol est fissuré pour descendre dans un tunnel. Avancez jusqu’au bout pour actionner un levier permettant de ralentir la cadence des flèches, puis lancez une Graine de Lys Électrique ou utilisez la compétence de Giatta sur le générateur à proximité pour désactiver les lames au milieu.

Le piège ayant perdu toute efficacité, vous pouvez désormais passer plus facilement en ayant le temps de vous réfugier dans les alcôves entre chaque tir de flèches jusqu’à la porte menant à Naku Kubel.

D’ailleurs, passez simplement la porte pour valider la deuxième épreuve et ouvrez le coffre dans l’alcôve à droite pour mettre la main sur un bouclier unique « Égide de Nimanna » ainsi que sur de l’Adra Corrompu. Quittez maintenant cet endroit par le chemin qui vient de se dévoiler pour revenir dans l’atrium et faire la rencontre du troisième esprit pour une épreuve finale.

Au terme de la conversation avec Kutenrus, ouvrez la porte et sautez à travers le brouillard pour atterrir dans l’eau un peu plus bas. Remontez à la surface et nagez en direction de la cascade pour ensuite sortir de l’eau sur le rebord gauche. De l’autre côté de la porte, traversez les lieux jusqu’à vous présenter devant les 3 esprits ékidiens réunis.

En réalité, même si vous avez réussi les épreuves, ils vous considèrent comme une menace et semblent prêts à prendre la relève en vous défiant au combat. A noter que si vous avez trouvé les Souvenirs Anciens, vous pouvez l’utiliser à votre avantage pour forcer l’un des 3 esprits à se retirer de l’affrontement. En revanche, les deux autres n’auront aucune pitié et vous n’aurez pas d’autre choix que de les tuer. Après le combat, récupérez l’appareil ékidien à l’emplacement indiqué avant de sortir de la salle par le côté gauche.

Les racines se rétractent alors sous vos yeux pour révéler le chemin à suivre, prenez l’anneau unique « Clairvoyance de la Ranga » ainsi que l’Adra Corrompu dans le coffret. Puis, approchez-vous du pilier d’adra pour entrer en contact avec Sapadal, vous laissant ensuite la possibilité d’accepter un nouveau pouvoir divin ou non. Comme d’habitude, si vous refusez, vous recevez tout de même un point de capacité supplémentaire.

S’échapper des ruines

Mais dans l’immédiat, la panique s’empare de Sapadal, ce qui précipite votre réveil. En effet, le danger est proche, ce qui ne vous laisse guère d’autre choix que celui de vous échapper de ces ruines. Dès que vous reprenez le contrôle de votre personnage, la plateforme s’élève jusqu’à l’étage supérieur. De là, ne perdez pas votre temps à combattre tous les onilotes et frayez-vous un chemin vers la sortie grâce à votre boussole.

De retour à l’air libre, continuez de suivre l’indicateur de votre boussole, tout en éliminant quelques ennemis sur votre passage, jusqu’à vous interposer dans une dispute entre l’archimage Ryngrim et l’inquisitrice Lödwyn. Et ce sera justement à vous de trancher…

Choix n° 1 : Détruire les ruines

A l’issue du débat, rangez-vous du côté de l’inquisitrice Lödwyn en laissant le Garrot d’Acier détruire les ruines de Naku Kebel. Si vous avez accepté la proposition de Sapadal juste avant, vous recevez alors un nouveau pouvoir divin : Scion de la Terre Immortelle.

Notez qu’en faisant ce choix, les ruines seront définitivement inaccessibles. De plus, cela n’empêchera pas le Malrêve de continuer à se propager. D’ailleurs, après avoir parlé à Ryngrim, s’il suffit de retourner à Tertiaire pour terminer cette quête, vous aurez également l’occasion de constater que Temerti est désormais elle-même infectée…

Choix n°2 : Couper l’adra

Sinon, suivez le plan de Ryngrim qui consiste à couper le lien entre l’adra et le Malrêve mais ce, au prix d’une trentaine de vies innocentes à Brisescarpe. Si vous avez accepté la proposition de Sapadal juste avant, vous recevez alors un autre pouvoir divin : Branche Sectionnée.

Il ne vous reste plus qu’à retourner à Tertiaire pour rendre des comptes à Temerti. Inutile de préciser qu’elle sera grandement remontée contre vous, à l’heure de rejoindre les Défenses de Galawain, là où vous attend votre prochaine quête « Nos rêves nous séparent toujours ».

