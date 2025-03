Rencontrer Amadio au camp Xaurip

Point de départ : Au nord-est du Marché des Producteurs – Dolina et Masco Laima

Intervenez dans la discussion entre Dolina et Masco Laima pour obtenir cette quête pour laquelle les deux protagonistes vous demandent d’aller inspecter le Camp Fortifié Xaurip localisé dans les Marais Sombres. Partez donc en direction du nord-ouest pour découvrir ce camp qui, contre toute attente, ne sera pas hostile à votre égard.

Remarque : Bug ou non, il semblerait que le camp devienne hostile si vous progressez trop loin dans l’histoire principale, rendant donc impossible la complétion de cette quête de manière pacifique.

Une fois sur place, montez sur la passerelle en bois et grimpez en suivant les différentes plateformes rocheuses jusqu’à atteindre une grotte au fond de laquelle se terre un ermite prénommé Amadio.

Parlez-lui de l’équipement animancien pour ensuite avoir le choix entre deux options :

Choix n°1 : Tuer Amadio

Attaquez-le dès que possible au cours du dialogue et terrassez tous les autres Xaurips présents dans la grotte. Fouillez ensuite le cadavre d’Amadio pour récupérer des Bottes de Loup avant de ressortir.

A l’extérieur, les autres Xaurips vous attaqueront à vue. Forcément… Faites-leur subir le même sort, à moins d’estimer que vous avez perdu assez de temps ici en fuyant d’ici pour rejoindre les deux fermiers au plus vite. Rassurez-les en affirmant que les Xaurips ne seront plus un problème, et sans même demander plus d’explications, ils vous donneront un anneau unique en guise de récompense.

Récompense : EXP + Anneau d’Amplification de la Douleur

Choix n°2 : Accepter la proposition d’Amadio

Ecoutez le discours d’Amadio et rangez-vous de son côté jusqu’à pouvoir lui dire : « Vous essayez de protéger la terre. Je suis de votre côté ». De retour devant les fermiers, vous pouvez choisir de leur dire la vérité mais n’espérez pas obtenir de récompense en contrepartie. A moins de leur mentir pour leur extorquer le même anneau unique que dans le scénario précédent. Dans les deux cas, retournez voir Amadio pour lui faire votre rapport et récupérer votre récompense.

Récompense : EXP + Bottes du Loup + Anneau d’Amplification de la Douleur (seulement si vous décidez de mentir aux fermiers)

