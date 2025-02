Récupérer les 4 Suolenets de Miteno

Point de départ : Haute-Ville de Paradis – Bidonville – Miteno

Après avoir parlé à Miteno, vous serez chargé de récupérer 4 suolenets sur les toits du bidonville. Repérez donc chaque marqueur sur votre carte puis grimpez sur les toits pour retrouver les nids.

Pour cela, le plus simple reste de passer par les escaliers à l’intérieur du magasin situé juste derrière Miteno. Ouvrez la porte pour rejoindre l’extérieur, puis continuez de grimper sur la structure en bois à droite pour atteindre un premier nid contenant le Suolenet Entaillé.

Redescendez et montez l’échelle juste à côté, avancez vers la droite pour apercevoir un deuxième Suolenet en contrebas.

De là, retournez-vous et suivez la passerelle en bois tournant vers la gauche. Au bout se trouve un autre nid sur un morceau de tissu étendu et dans lequel vous pouvez récupérer le Suolenet Terni.

Enfin, revenez légèrement sur vos pas pour descendre les escaliers à droite, une fois en bas, prenez à gauche et montez l’échelle un peu plus loin. Brisez le panneau en bois à l’aide votre arme pour ensuite sauter sur la plateforme en face et mettre la main sur le dernier Suolenet.

Les 4 Suolenets en votre possession, retournez voir Miteno et rendez-lui ses précieux médaillons. Plusieurs issues sont alors possibles.

Choix n°1 : Accepter la récompense

Pour vous remercier, Miteno vous offre spontanément une amulette unique, acceptez simplement la récompense pour en finir avec cette quête.

Récompense : EXP + Amulette unique « Suolenet Enchanté »

Choix n°2 : Refuser la récompense

Insistez pour que Miteno garde son amulette, mais il tiendra tout de même à vous offrir un anneau unique ainsi que quelques pièces d’or.

Récompense : EXP + Anneau unique « Boucle Céleste » + 100 pièces d’or

Choix n°3 : Exiger un paiement avant de lui rendre les médaillons

Vous pouvez également demander à Miteno de payer avant de lui rendre les Suolenets. Dans ce cas, il vous remet un anneau unique … à contrecœur cette fois.

Récompense : EXP + Anneau unique « Boucle Céleste »

Dans tous les cas, terminez la conversation en évoquant le sujet des dieux, ce qui mettra un terme à la quête par la même occasion.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.