Se rendre à Fior mes Ivèrno

Une fois devant les escaliers menant aux Marches d’Émeraude, si vous avez choisi d’épargner Ygwulf à la fin de la quête précédente, vous êtes interpellé par Stecg qui vous remet un Laissez-passer. En revanche, si vous avez tué Ygwulf, Stecg vous fera part d’un autre message, plus sombre, insinuant que les rebelles ont pendu Garryck en guise de représailles.

Un peu plus loin, c’est au tour d’Edda d’attirer votre attention pour vous prévenir que l’inquisitrice Lödwyn se trouve dans les parages. Après cette brève discussion, approchez-vous du pont pour voyager jusqu’aux Marches d’Émeraude.

S’ensuit alors une séquence dans un camp durant laquelle vous pouvez faire le point sur la situation avec vos compagnons. Kai en profite d’ailleurs pour évoquer un ami de longue date, Tama, malheureusement décédé, ce qui débloque votre première quête de compagnon « Cicatrices de combat ». Sinon, profitez-en pour bien vous préparer car le danger rôde dans les Marches d’Émeraude…

Tout d’abord, commencez par repérer la ville de Fior mes Ivèrno sur votre nouvelle carte, puis avancez pour découvrir la région de l’Ambition de Maxim.

A peine êtes-vous arrivé que vous vous retrouvez face à un nouveau type d’ennemi : les Sporelins, qui sont notamment capables d’infliger des dégâts de poison. Tout de suite après le combat, vous faites alors la connaissance de Yatzli, une magicienne excentrique qui vous confie la tâche secondaire de récupérer le Vase du Faussaire.

Que vous acceptiez de l’aider ou non, continuez ensuite votre route pour rejoindre la Porte Sud de Fior mes Ivèrno et activez le camp de l’ambition de Maxim en passant, si jamais vous avez besoin d’y faire une pause. Devant l’entrée, parlez à Nico pour apprendre que vous n’arrivez pas forcément au bon moment, une querelle étant sur le point d’éclater entre le gouverneur et une certaine Giatta.

Parler au gouverneur et s’entretenir avec Giatta

Poussez donc les portes de la ville pour rencontrer le Capitaine Aelfyr. Après avoir échangé quelques mots avec elle, suivez le marqueur puis le son des insultes pour apercevoir le gouverneur Ignasi Vidarro en plein débat houleux avec une animancienne prénommée Giatta, et mêlez-vous de leur discussion.

Si le gouverneur ne semble pas disposé à faire bouger les choses concernant le Malrêve, ce n’est pas le cas de Giatta qui, désormais bannie des lieux, vous invite à la retrouver chez elle, à l’ouest de la ville, près de l’atelier. Rendez-vous sur place et engagez la conversation avec elle pour faire plus ample connaissance.

Pendant qu’elle se prépare à quitter la ville, Giatta vous suggère alors d’aller voir trois personnes lui devant une faveur pour en savoir plus sur le Malrêve qui ronge la ville, à commencer par Mondo Pastor dans l’atelier d’animancie situé tout à l’ouest.

Et justement, ce dernier a besoin de votre aide pour alimenter son appareil d’animancie. C’est pourquoi il vous charge d’une mission dangereuse qui consiste à récupérer le Cœur d’Adragan. Pour cela, il faudra vous aventurer hors de la ville, tout à l’ouest, pour espérer mettre la main dessus, ce dont nous nous occuperons un peu plus tard.

Rendre visite à Ivette et Rémi, puis Elia

Dans l’immédiat, à l’heure de sortir de la ville, retournez d’abord au début de la zone, et partez en direction des quais au sud-est, ou du moins ce qu’il en reste, en suivant votre boussole pour y retrouver deux érudits, Ivette et Rémi. Mais avant de découvrir ce qu’ils savent sur le Malrêve, acceptez de satisfaire leur curiosité en vous prêtant à une petite séance de questions-réponses et répondez comme bon vous semble, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses pour valider ce premier objectif.

Dans la foulée, non loin de là, réside une autre animancienne du nom d’Elia Rossell, allez lui rendre visite pour découvrir qu’elle s’occupe d’une ferme où les travailleurs sont des morts-vivants… Une drôle d’idée qui peut toutefois vous rapporter 350 pièces d’or si vous acceptez de fouiller les entrailles de Béatrice pour y trouver une Récolte Ruinée. D’ailleurs, vous pouvez même soutenir sa cause en proposant de lui vendre votre futur cadavre.

Toujours est-il qu’avant de vous livrer son avis sur le Malrêve, Elia vous charge de « tuer » Silvo (disons pour de bon cette fois), un autre revenant devenu incontrôlable. Pour cela, entrez dans la grange à proximité, mais la porte principale étant barrée, contournez le bâtiment par la droite en vous faufilant dans une ouverture creusée dans la roche.

De là, avancez doucement vers la fenêtre barricadée et optez pour un tir à distance en pleine tête pour entamer discrètement sa barre de vie. Restez à distance ou choisissez une approche plus brutale pour l’achever. Vous pouvez également jouer les bourrins dès le départ en fracassant la barricade et en le tuant au corps à corps. Quoiqu’il en soit, c’en est fini de Silvo pour de bon, alors retournez faire votre rapport à Elia et écoutez son discours sur le Malrêve.

Récupérer le Cœur d’Adragan pour Monto

Enfin, revenons à la mission confiée par Mondo Pastor un peu plus tôt qui consiste à récupérer un Cœur d’Adragan. En supposant avoir quitté la ville de Fier mes Ivèrno par la porte nord, dirigez-vous en direction de l’ouest et commencez par passer un premier pont. Maintenez le cap vers l’ouest pour traverser la région de Boisauvage tout en éliminant les ennemis qui oseront se dresser sur votre passage.

Devant un pont soutenu par des racines, autant vous prévenir que les choses vont se compliquer une fois de l’autre côté. En fait, notez que vous avez le choix d’aborder la Clairière des Delemgans de deux manières différentes. Soit vous faites recours à la force, quitte à vous en prendre à la garde de la Reine, et vous risquez de compromettre sérieusement vos chances de négocier le Cœur d’Adragan, soit vous optez pour une méthode plus furtive. Dans cette optique (que nous avons privilégié), commencez par vous cacher dans les hautes herbes sur la gauche, jusqu’à pouvoir faufiler dans une sorte de cylindre.

Au bout, repérez le cadavre en contrebas et laissez-vous tomber à cet endroit tout en essayant de longer la paroi rocheuse au maximum. A la réception, restez bien accroupi puis avancez prudemment vers le marqueur pour enfin apercevoir la Reine, en haut des marches au loin sur la gauche.

Quoi qu’il en soit, vous voici désormais face à la Reine Delemgane, où deux cas de figures peuvent se présenter.

Choix n°1 : Négocier avec la Reine Delemgane

Si vous êtes arrivés jusqu’ici de manière pacifique, ou sans que le combat ne soit engagé au moment de vous présenter devant la Reine, elle vous donnera le Cœur d’Adragan sans même discuter. A noter que dans le cas contraire, il sera toujours possible de négocier, à condition d’avoir 8 points en intelligence ou 9 points en détermination.

Choix n°2 : Tuer la Reine Delemgane

A l’inverse, si vous agressez la Reine ou si avez massacré une partie de sa garde en chemin, cette dernière se montrera beaucoup moins conciliante au point de vous défier au combat. Et autant dire qu’elle vous donnera bien du fil à retordre… Non seulement la Reine est résistante, mais elle est tout aussi puissante, d’autant plus que des Sporelins, des Delemganes mais aussi des ours viendront lui prêter main forte. Débarrassez-vous d’eux en priorité avant de vous focaliser sur la Reine en privilégiant notamment les attaques de feu et en abusant des Colères de Magran pour infliger un maximum de dégâts. Au terme de ce combat difficile, vous pouvez enfin prendre le Cœur d’Adragan sur son trône, sans oublier de fouiller son cadavre pour y récupérer un « Anneau de Déviation Mineure ».

Enfin, quelle que soit l’issue de votre choix, vous obtenez donc le Cœur d’Adragan et vous pouvez même ouvrir un coffre dans une alcôve sur la gauche pour vous emparer d’une amulette unique « Guirlande des Bosquets Sauvages ».

Par ailleurs, notez que si vous avez résolu les choses de manière pacifique, vous pouvez en profiter pour fouiller la zone tranquillement. Sinon, il ne vous reste plus qu’à retourner à Fior mes Ivèrno pour apporter le Cœur d’Adragan à Monto avec l’objectif d’alimenter la machine d’animancie.

Retourner voir Monto Pastor, puis Giatta

De retour à l’Atelier d’Animancie, placez le Cœur d’Adragan à l’endroit indiqué et parlez à Monto pour qu’il examine votre âme en vous posant quelques questions, juste avant de vous révéler quelques informations sur le Malrêve.

Ceci étant fait, retournez voir Giatta dans sa résidence pour lui dire que vous avez rencontré les trois animanciens et comprendre le fond de ses pensées par rapport à la mission qu’elle tenait à vous confier. Une mission qui ne s’arrête pas là puisqu’il s’agit désormais de retrouver le Focalisateur Fantasmatique. C’est pourquoi elle vous remet les clés du sous-sol où se trouve le laboratoire de recherche, sous la maison des Castell. Sortez alors de la maison et tournez tout de suite à droite pour rejoindre une allée un peu plus loin, à gauche des escaliers, qui mène directement au sous-sol.

Récupérer le Focalisateur Fantasmatique

Entrez et fouillez l’endroit pour y lire quelques livres et autres notes éparpillées. Quant au Focalisateur Fantasmatique, vous le trouverez sur le sol, dans une pièce tout au bout du laboratoire.

Enfin, retournez voir Giatta pour qu’elle rejoigne votre groupe en tant que nouveau compagnon à l’issue du dialogue, et pour mettre un terme à cette quête avant de vous préparer à fouler un sol ancien.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.