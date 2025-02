Aider un couple de réfugiés… ou pas

Point de départ : Paradis – Quartier administratif – Remei Gardiola (Difficulté : 1)

Parlez à Remei Gardiola, non loin du quartier administratif, pour obtenir cette quête avec un double objectif. Dans un premier temps, il s’agit d’acquérir les titres de propriété avant de s’enfoncer plus à l’est, hors de la ville, pour acquérir le Baiser d’Ondra.

Commencez par rejoindre le quartier de la Perle en suivant le marqueur pour y trouver Meiko gisant sur le sol. Récupérez simplement les actes de propriété de Tertiaire sur son cadavre.

Dans la foulée, quittez la ville vers l’est et suivez votre boussole pour tenter de mettre la main sur une herbe médicinale appelée le Baiser d’Ondra. Une fois sur place, ramassez l’herbe en question puis apportez le tout directement au couple se réfugiant dans le Bidonville, au sud de la ville de Paradis.

Donnez-leur les actes de propriété et l’herbe pour ensuite comprendre que leurs ennuis ne sont pas terminés avec les contrebandiers… Et c’est donc à vous de régler la situation avec trois options différentes au choix :

Choix n°1 : Dénoncer les réfugiés

En apprenant que les deux réfugiés sont en réalité des fugitifs ayant tué deux personnes (même s’ils plaident la légitime défense), vous aurez peut-être envie de les dénoncer au capitaine Aelfyr. Dans ce cas, voyagez jusqu’à la Haute-Ville et partez vers l’est pour rencontrer le capitaine Aelfyr. Parlez-lui des réfugiés, sachant qu’en disposant de 4 points de détermination, vous pouvez même empocher la somme de 225 pièces d’or avant de boucler cette quête.

Récompense : EXP

Choix n°2 : Négocier avec les contrebandiers

Dans cette optique, rendez-vous à l’ouest de Paradis, sur la côte, là où les contrebandiers y ont installé leur campement et engagez la conversation avec le capitaine Soldis.

Vous retrouvez également une vieille connaissance qui n’est autre qu’Ilona, si toutefois vous avez pris le temps de la libérer de sa cellule au cours de la première quête de l’histoire principale « Sur d’étranges rivages ». Dans ce cas, la négociation n’en sera que plus facile. Demandez au capitaine d’honorer l’accord passé avec les réfugiés au départ pour finalement obtenir sa clémence grâce aux arguments d’Ilona et ne rien avoir à payer. Sinon, autant vous prévenir tout de suite, vous devrez payer le prix fort et débourser la somme de 1000 pièces d’or.

Choix n°3 : Affronter les contrebandiers

La négociation étant impossible sans Ilona, si vous ne voulez pas payer le prix fort, votre seule solution reste alors d’attaquer les contrebandiers.

Que vous ayez réussi à négocier ou non, retournez voir le couple de réfugiés dans le Bidonville pour leur expliquer que tout est réglé et recevoir une récompense bien méritée.

Récompense : EXP + 10 branches de bois tendre + 10 fourrures + 2 échelles de Paradis + 10 morceaux de fer

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.