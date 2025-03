Recruter les anciens membres de l’équipage pour le toast des retrouvailles

Point de départ : Tertiaire – L’Espadon Mort – Capitaine Ngunu

Acceptez d’aider le Capitaine Ngunu à rassembler les membres de son ancien équipage pour commencer cette quête.

Dans un premier temps, partez en direction de l’Oasis de la Mer de Sable située au nord-est de Tertiaire. Non loin de la balise de voyage rapide éponyme, près d’un petit lac, vous retrouvez Tauwe dans un campement. Ce dernier accepte alors l’invitation sans même hésiter.

Quant à Kowha, il se terre quelque part plus au nord, dans un Village en Ruines, près du Domaine de Ryngrim.

Après avoir éliminé tous les ennemis qui grouillent dans la zone, passez sous l’arche illustrée sur notre image ci-dessous, et montez sur les planches à droite. Au bout, sautez de l’autre côté et montez les escaliers avant de sauter à nouveau de l’autre côté pour rejoindre Kowha.

Parlez-lui pour qu’il vous demande de sauver ses amis, mais ces derniers étant devenus des onilotes, il ne reste malheureusement plus grand-chose à faire d’autre que d’abréger leurs souffrances. Descendez dans le Village en Ruines pour tuer tous les onilotes de la colonie, y compris ceux étant positionnés en hauteur.

En parlant de hauteur, après le combat, montez grâce à l’échelle pour atteindre le toit en partie effondré de l’abri juste à gauche. Laissez-vous tomber à l’intérieur pour trouver un coffre contenant un anneau unique « Don de Concentration de la Clairvoyance » puis débarrez la porte pour sortir et retourner auprès de Kowha.

Cette fois, proposez-lui les retrouvailles à l’initiative du Capitaine Ngunu. Sceptique, Kowha acceptera malgré tout l’invitation dans le seul but de le confronter.

A ce stade de la quête, il ne reste plus qu’à trouver Ruanga qui se cache quelque part dans une Mine Abandonnée. Pour y accéder, le plus simple est de vous rendre au Camp de Tertiaire. De là, remontez vers le nord par le seul chemin possible et repérez un endroit facile à escalader menant à un fossile incrusté sur la paroi rocheuse. Approchez-vous pour découvrir un passage étroit creusé dans la roche juste à côté.

Au bout, vous devez faire face à quelques scarabées puis levez les yeux pour repérer le parcours qu’il faudra suivre pour atteindre les hauteurs. A mi-parcours, impossible de monter plus haut, mais poursuivez sur la gauche pour détruire la barricade en bois à l’aide des barils explosifs.

Grimpez encore un peu plus haut pour découvrir l’entrée d’une sombre cavité dans laquelle se trouve Ruanga. Discutez avec elle pour lui expliquer la raison de votre présence ici mais quoi que vous disiez, elle refusera catégoriquement l’invitation. Mais en n’omettant pas de vous dire le fond de sa pensée, à savoir que le Capitaine Ngunu pourrait bien être en train de préparer un mauvais coup au phare de Tertiaire… A noter qu’un fragment d’astramétal se trouve également dans les parages dans le cadre de la quête « Forgé dans les étoiles ».

Dès lors, vous pouvez choisir d’ignorer la mise en garde de Ruanga et retourner voir le Capitaine Ngunu à l’Espadon Mort à Tertaire. Dans ce cas, entrez dans la taverne pour lancer un dialogue avec Cinzia au terme duquel vous acceptez d’apporter les boissons à l’équipage. Rejoignez-les à l’étage et parlez au Capitaine Ngunu avant de lui donner les boissons.

Mais quelques gorgées de rhum plus tard, Kowha finit par s’écrouler sous l’effet du poison introduit dans son verre. Vous recevez alors un anneau unique en guise de récompense, cette quête s’achevant avec un mort sur la conscience…

Récompense : EXP + Anneau de Fortune de la Prospérité

Sinon, bien que l’objectif ne soit pas mentionné sur votre journal, rien ne vous empêche d’aller mener votre petite enquête du côté du Perchoir du Maître de la Flotte, faisant office de phare à Tertiaire, histoire d’en avoir le cœur net sur les propos de Ruanga.

Là-bas, montez les deux échelles successives pour rejoindre le dernier étage, vous découvrez alors un petit coffret nécessitant 3 crochets pour le déverrouiller et qui contient, entre autres, la fiole de poison de Ngunu, en plus de voir un manuel sur les plantes mortelles juste à côté… Comme par hasard…

Dès lors, ignorez le Capitaine Ngunu pour le moment et retournez auprès de Ruanga toujours terrée dans sa cachette dans la Mine Abandonnée pour lui faire part de votre découverte. Profitez alors de l’occasion pour la convaincre de se joindre à eux en lui proposant de contrecarrer le plan du Capitaine et de le retourner contre lui en inversant les verres au dernier moment.

De retour à Tertiaire, rendez-vous à la taverne de l’Espadon Mort et rejoignez l’équipage à l’étage avec les boissons. Parlez au Capitaine Ngunu pour ensuite avoir le choix d’inverser les verres de rhum ou non.

Choix n°1 : Inverser les verres pour empoisonner Ngunu et Tauwe

Au moment de servir le rhum, choisissez d’échanger les verres et de donner le rhum empoisonné au Capitaine Ngunu et à Tauwe. A noter que vous obtenez malgré tout l’anneau unique en guise de récompense, mais aussi le succès/trophée « Miroir miroir » pour avoir tué le Capitaine Ngunu avec son propre poison.

Récompense : EXP + Anneau de Fortune de la Prospérité

Choix n°2 : Ne pas inverser les verres pour empoisonner Kohwa et Ruanga

Dans ce cas de figure, ne touchez à rien et donnez le rhum empoisonné à Kowha et Ruanga pour recevoir votre récompense et mettre un point final à cette quête.

Récompense : EXP + Anneau de Fortune de la Prospérité

A noter que si vous disposez d’au moins 9 points en dextérité, vous avez la possibilité d’empoisonner tout l’équipage sans pour autant tirer un trait sur votre récompense.

A noter que si vous disposez d'au moins 9 points en dextérité, vous avez la possibilité d'empoisonner tout l'équipage sans pour autant tirer un trait sur votre récompense.