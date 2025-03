Éradiquer l’invasion d’araignées dans les mines de soufre

Point de départ : La Pointe de l’Aigle – Soldat Aedyran blessé

Peu après votre arrivée à Brisescarpe, parlez au Soldat Aedyran blessé pour en savoir plus sur cette quête. Dès lors, suivez votre boussole vers le nord-ouest, en prenant la direction du Camp de Base des Mines de Soufre pour arriver devant un ascenseur en panne, juste à côté du Camp de la Pointe de l’Aigle.

Voilà qui commence bien… Puisqu’il s’agit de trouver un autre chemin, rejoignez donc celui partant vers l’est en passant sous l’arche rocheuse à droite, et suivez-le jusqu’à repérer un passage permettant de grimper dans la montagne, sur la gauche juste après la cascade. Un peu plus haut, montez l’échelle pour atteindre les Hauts Plateaux de Boismor et poursuivez votre ascension jusqu’au pont.

De l’autre côté de ce pont, discutez avec Seyon et Kada, les responsables de la mine, pour comprendre que les mines sont bel et bien infestées d’araignées et de ce fait, fermées. Mais trêve de bavardages et adressez-vous plutôt à Darle, le garde posté devant l’entrée, pour qu’il vous laisse passer.

Une fois à l’intérieur des Mines de Soufre, éliminez les premières araignées et prenez le temps d’inspecter chaque renfoncement de la galerie pour y dénicher quelques ressources toujours utiles. Un peu plus loin, montez les escaliers pour arriver dans une zone remplie d’araignées.

Après avoir fait le ménage, approchez des œufs d’araignée attachés aux toiles et brûlez le nid grâce à la compétence de Kai, ou en utilisant une Colère de Magran. S’agissant désormais de trouver le second, commencez par remonter la pente parallèle à celle par laquelle vous êtes arrivé et prenez le passage à gauche avant de vous retrouver bloqué par une toile d’araignée plus loin.

Enflammez la toile pour continuer à avancer en suivant la voie ferrée, sautez par-dessus la portion détruite, et laissez-vous tomber un peu plus loin en contrebas. Ici, débarrassez-vous de toutes les araignées mais aussi des onilotes et occupez-vous du second nid.

Ceci étant fait, avancez vers la sortie en n’oubliant pas de récupérer les gants uniques « Force de Magran » dans le sarcophage, ni de remettre sous tension l’ascenseur en alimentant le générateur à proximité. Utilisez alors l’ascenseur pour descendre et retrouver Darle ayant l’idée en tête de détruire les mines…

Choix n°1 : Laisser Darle détruire les mines

Approuvez le point de vue de Darle à l’issue du dialogue, et sortez de la mine pour assister à son explosion et donner quelques explications à Seyon et Kada. A ce moment-là, vous pouvez choisir de leur dire la vérité, à moins de préférer leur mentir mais sachez qu’il faudra au moins 8 points en intelligence pour inventer un mensonge qui tienne vraiment la route et espérer toucher une récompense.

Récompense : EXP (+ 900 pièces d’or uniquement si votre mensonge est plausible)

Choix n° 2 : Empêcher Darle de détruire les mines

Opposez-vous au plan de Darle, n’ayant pour cela d’autre choix que de l’attaquer et de le tuer. Enfin, sortez de la mine pour faire votre rapport à Seyon et Kada et choisissez de leur dire la vérité ou non, votre choix n’ayant aucun impact sur la récompense.

Récompense : EXP + 900 pièces d’or

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces.