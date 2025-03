Restaurer la source d’eau pour la Consolation

Point de départ : Au premier étage du Donjon de la Consolation – Sur un panneau (ou en vous rendant directement au camp de l’expédition près de la Tour des Gardes Sud)

En arrivant au premier étage du Donjon de la Consolation, ne passez pas à côté de cette proposition de mission épinglée sur un tableau et rendez visite à l’ingénieur en chef, Gabral, près des fontaines, pour en savoir plus sur ce projet de réfection d’un aqueduc impie.

Tout d’abord, il s’agit de retrouver une expédition disparue alors qu’elle partait en mission du côté des Champs Endormis, au sud-ouest. Mais dans un premier temps, rendez-vous un peu à l’est de la Tour des Gardes Sud pour y chercher quelques indices. Arrivé sur place, vous vous rendez compte que le camp a été déserté, mais prenez alors le Journal d’Expédition de Raluka sur la table pour comprendre que l’équipe est bel et bien partie dans les Champs Endormis.

Suivez alors votre boussole en direction du nord-ouest pour y rencontrer une Delemgane, plus connue sous le nom de Saule Pleureur, et retenant prisonnière Raluka. Discutez avec elle et profitez de votre statut de Divin pour qu’elle accepte de vous laisser enquêter sur la présence à l’intérieur des ruines. Par contre, évitez toute hostilité pour le moment pour ensuite avoir l’opportunité de décider de son sort plus tard dans la quête.

A partir de là, suivez le chemin indiqué en passant sous les arcades, tout en éliminant les Sporelins que vous croisez, et comptez également sur le Roi des Spores pour venir se mêler à la bataille, ce qui vous permettra de compléter la prime associée.

Lorsque vous arrivez à proximité de l’Atelier Ékidien, continuez de suivre le chemin indiqué en grimpant sur les différentes plateformes jusqu’à rejoindre l’entrée en hauteur.

Une fois à l’intérieur, laissez-vous tomber un peu plus bas et descendez d’un cran supplémentaire derrière vous pour briser la barricade en bois et récupérer le Mistolet Magique dans un coffre.

Avancez ensuite vers votre objectif et interagissez avec la statue d’un Maegfolc Amoché pour entrer en communication avec Woedica. Vous pouvez prendre le temps d’écouter son discours jusqu’au bout mais vous finirez par ne plus avoir d’autres options que de le frapper pour mettre un terme à la conversation.

Après avoir fait le point avec vos compagnons, retournez voir Saule Pleureur en vous téléportant à la balise des Champs Endormis. De retour face à la Delemgane, plusieurs options sont alors possibles :

Choix n°1 : Convaincre Saule Pleureur de partager la source d’eau

Pour y parvenir, si vous ne disposez pas d’au moins 12 points en perception, la seule option reste de choisir les deux lignes de dialogue indiquées sur nos images ci-dessous, c’est-à-dire de mettre en avant l’ambition des Pargrunen, avant d’insister sur le fait que l’ingénieur en chef se chargera de restaurer les aqueducs. Puis, parlez à Raluka pour simplement valider l’objectif et passer à la suite.

Choix n°2 : Conclure un accord avec Raluka

Par contre, si vous ne parvenez pas à convaincre Saule Pleureur, Raluka souhaitera vous en toucher un mot à part en vous demandant clairement de tuer la Delemgane. Dans ce cas de figure, il suffit de refuser pour que Raluka accepte le marché à contrecœur.

Choix n°3 : Tuer Saule Pleureur

A l’inverse du scénario précédent, acceptez de tuer Saule Pleureur pour Raluka et attaquez la Delemgane dans la foulée. Fouillez ensuite son cadavre pour récupérer une amulette unique « Havre Mortel ».

Quel que soit le sort que vous réservez à Saule Pleureur, il s’agit maintenant de dégager l’aqueduc au sud de votre position. Commencez par brûler les ronces un peu loin et occupez-vous des sporelins et des scarabées traînant dans les parages, le plus simple étant ensuite de nager vers votre objectif.

Remontez un peu plus loin à l’aide des rebords et continuez de grimper sur les rochers pour atteindre l’aqueduc.

Et il se trouve que cet aqueduc n’achemine pas correctement l’eau à cause des ronces qui bloquent le passage. Brûlez-les en utilisant une Colère de Magran ou la compétence de Kai pour rétablir l’écoulement de l’eau avant de revenir faire votre rapport à Raluka et en finir avec cette quête.

Quant à la récompense, c’est auprès de Gabral, au Donjon de la Consolation, qu’il faut aller la chercher.

Récompense : Saphir (si vous avez réussi à convaincre Saule Pleureur ou si vous l’avez tué) ou 492 pièces d’or (si vous avez juste conclu un accord avec Raluka) + EXP

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Avowed pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur ce jeu.