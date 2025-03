Retrouver le cartographe Renato dans les Défenses de Galawain

Point de départ : Donjon de la Consolation (1er étage) – Tableau des primes

Après avoir obtenu le rapport de Renato via le panneau des primes juste devant le Réfectoire, au premier étage du Donjon de la Consolation, rendez-vous dans la Forêt des Cendres au nord-ouest de la carte. Sur place, fouillez au nord de la zone de recherche pour trouver un petit campement abandonné, avec un poteau en bois sur lequel est épinglé un « avis aux autres Gardes » mentionnant l’arrestation de Renato.

N’ayant rien de plus à faire ici, téléportez-vous à la balise des Profondeurs Primordiales Sud et suivez votre boussole sur quelques mètres pour rejoindre l’entrée de la Miséricorde de Soreena. Montez au premier étage pour retrouver Renato enfermé dans une cellule et discutez avec lui avant de décider de son sort.

Par exemple, vous pouvez demander au garde de le libérer, en choisissant n’importe quel argument pour le convaincre.

Sinon, deux autres options s’offrent à vous si vous pensez qu’il mérite qu’on le laisse croupir dans sa cellule, la première étant de récupérer ses notes sans vous préoccuper de lui tandis que la seconde consiste à refuser de le libérer après avoir écouté ses arguments. Mais peu importe votre choix finalement puisque vous récupérez la carte de Renato dans tous les cas.

Remarque : Sachez que vous pouvez rendre visite à Renato directement dans sa cellule à la Miséricorde de Soreena sans passer par son campement auparavant. Et notez également que Renato sera mort si vous terminez la quête principale « Nos rêves nous séparent toujours » avant de vous occuper de cette quête, mais vous pourrez néanmoins récupérer sa carte.

Pour finir, il ne vous reste plus qu’à retourner dans la Haute-Ville de Paradis pour remettre la carte de Renato à Sanza. Que vous lui disiez la vérité ou non à son sujet, cela ne vous empêche pas de toucher votre récompense, en plus d’un anneau unique si vous avez déjà terminé toutes les autres quêtes de cartographe dans les autres régions. Et dans ce même cas, vous débloquez également le succès/trophée « Explorateur » pour avoir terminé la carte des Terres Vivantes de Sanza.

Récompense : Anneau d’Etoiles Multiples + EXP

