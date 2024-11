Avowed : On a pu rejouer au prochain titre de Obsidian, une aventure très généreuse à venir ?

Conditions d’aperçu : Nous avons joué à Avowed sur PC via Steam, à la manette, durant plus de 2h30, l’occasion de terminer le prologue et de bien découvrir la première zone du jeu. PC équipé d’un Ryzen 7 5700 x, d’une carte graphique Nvidia Ge Force RTX 4060 et de 32 Go de Ram, permettant au jeu de tourner en paramètre Epique sur toute la durée de la session. A noter que nous n’avons inclus que des captures d’écran fournies par l’éditeur, le jeu étant rempli de commentaire de développement et de traduction à venir, sur la version jouée.

Les Terres Vivantes… très vivantes !

Pour vous situer quelque peu le propos de Avowed, le récit se déroule dans le monde fictif des Terres Vivantes et dans lequel un Fléau s’est emparé d’une partie de la population en modifiant drastiquement leur comportement. Bien qu’un parallèle avec le cordyceps de The Last of Us puisse être d’emblée effectué de par la présence de champignons destructeurs, le récit prend une toute autre tournure ici en incluant vous, personnage qualifié de divin, envoyé par un Empereur tout-puissant pour tenter de ramener le calme dans les Terres Vivantes et comprendre ce qui se passe ici-bas.

Après un mystérieux naufrage, vous débarquez sur une plage à la recherche de vos premiers outils et objets d’inventaire et surtout d’un moyen de rejoindre la ville. Ce prologue est l’occasion toute trouvée pour se faire la main sur les mécaniques, assez classiques, de Avowed qui joue la carte du RPG à de nombreuses reprises. D’abord par la phase de création de personnage, très complète sur bon nombre d’aspects anatomiques (et quasi exclusivement pour la tête) mais aussi de background avec plusieurs entrées possibles dans cet univers, reprenant grosso modo des classes assez basiques d’un RPG digne de ce nom. Pas de prise de position sujette à controverse ici (comme cela a pu être le cas dans Dragon Age The Veilguard), le jeu s’éloignant assez rapidement d’une anatomie humanoïde lambda pour proposer nombre d’excroissances liées au statut de divinité de votre personnage, symbolisé par des bois ou cornes, des maquillages et autre champignon bizarre.

A noter qu’il vous est possible de cacher ces éléments de personnalisation mais les personnes que vous croiserez pourront tout de même en faire mention lors des nombreux dialogues en champ-contre-champ proposés. Un soupçon de ringardise ici donc, puisque l’on aurait aimé sortir de ce carcan des dialogues trop figés souvent reprochés aux jeux du même genre ou encore même à Horizon: Zero Dawn par exemple. Des dialogues à choix multiples, certains dominés par des traits de caractère à faire évoluer, mais au bout de 3h de jeu, seules deux ou trois situations nous ont donné l’impression que l’on faisait un choix capital (comme la libération effective ou non d’une prisonnière).

Restera à vérifier sur la suite de l’aventure si la rejouablité aura vraiment sa place et si les dialogues sont réellement impactant ou non dans votre progression. Il faudra également confirmer ou non la présence d’une narration digne de ce nom et digne d’intérêt sur la durée, les quelques éléments disséminés sur ces premières heures de jeu ayant permis de poser les bases de l’univers et des dérèglements de la nature mais pas vraiment de nous faire vivre la mission de notre personnage.

Mais qui dit RPG dit aussi équipement. Ainsi, vous devrez trouver ou fabriquer votre équipement au fil de votre voyage, pour toujours améliorer votre stuff et gagner en efficacité. D’autant plus que vous aurez la possibilité de tenir deux armes dans vos mains pour plus de vélocité d’attaque, ou encore une arme et un bouclier. Tout en pouvant en changer en pressant la touche Y pour afficher un second jeu d’armes ou même un arc pour les attaques à distance. Une liberté dans le choix d’appréhension de l’action qui fonctionne parfaitement, d’autant plus que des projectiles ou des grimoires pourront être trouvés et équipés pour utiliser de la magie selon plusieurs capacités (des bombes ou un cri étaient présents par exemple). Nous revenons sur les combats plus en détails un peu plus loin dans cet aperçu.

Des techniques d’approche qu’il vous faudra tout de même apprendre à manipuler car les contrôles sont nombreux et ce dès le début de l’aventure, malgré les nombreux panneaux de tutoriels à l’écran, notamment dans la gestion de l’inventaire, des compétences de vos compagnons de route (sans romance en vue apparemment), de vos propres compétences mais aussi de la roue d’accès rapide etc. De nombreuses ressources vous aideront dans votre périple et complèteront tout ceci, avec la présence de fioles de soin et de fioles de magie dans tout ce qu’il y a de plus classique.

Un monde organique à découvrir hors des sentiers battus ?

A mesure de nos pérégrinations dans les Terres Vivantes, nous nous sommes rendus compte du pourquoi elles portaient ce nom. Bien que l’on a trouvé quelques zones assez peu remplies surtout en extérieur, d’autres fourmillaient de vie (souvent ennemie). L’occasion d’aborder la patine graphique du titre, qui sans titiller les derniers maîtres étalons en la matière, dispose de sa propre identité visuelle avec beaucoup de couleurs, de tons vifs, et de magnifiques effets d’ombres et de lumières (quelque soit l’heure de la journée) en paramètres épiques.

Nous avons en effet pu apercevoir la vie de jour et de nuit, notamment lors des feux de camp localisés à des endroits spécifiques et qui vous placeront automatiquement de nuit pour les visiter en lieu fermé. Une drôle de façon de procéder pour se sentir libre au sein de son propre campement, mais après tout pourquoi pas. Profitons en pour parler de l’aspect technique du jeu, qui nous a gratifié de très peu de chutes de framerate malgré une build encore en cours de développement, mais notons tout de même encore du popping de textures par endroits.

Car l’un des intérêts du monde semi-ouvert d’Avowed (nous apprenons ici que l’on visitera plusieurs centres interconnectés sous forme de vastes zones à visiter et plusieurs points de téléportation et donc pas vraiment un monde ouvert) est de partir à la recherche de secrets, d’indices et autres coffres à trouver. Des coffres vous demandant parfois de résoudre quelques énigmes environnementales pour y accéder et découvrir de nouvelles ressources à cuisiner ou de nouvelles armes et accessoires par exemple.

Nous nous rappelons encore cette épée trouvée dans un cabanon où passer par le toit nous a permis de dégoter une épée nous servant à battre deux ours enragés un peu plus loin. Cette portion nous a d’ailleurs permis d’accéder à l’un des boss un plus sérieux que les autres ennemis, avec nécessité d’utiliser nos capacités en alternance pour affaiblir sa jauge de santé et pourquoi pas envisager un coup critique. A noter qu’il nous était permis de ressusciter une fois en combat avant de passer l’arme à gauche définitivement si la mort nous attrapait de nouveau. Et c’est un peu sur cet aspect que demeurent nos principales réserves.

Des combats inégaux et peu impactants

Nous vous le disions, Avowed joue à fond la carte du RPG avec même un dose de MMO parfois, en proposant deux configurations d’armes échangeables à la volée quand bon vous semble, permettant d’inclure à la fois des boucliers, des épées, pistolets, des haches et autres couteaux et arcs, certaines à une ou deux mains, tout en étant capable de discrétion et élimination discrète. L’occasion, d’une certaine manière, de mixer les archétypes proposés par le jeu pour vous permettre de jouer comme bon vous semble, en vous proposant un background mais non une classe fixe. Une très bonne manière d’aborder ces combats que l’on a trouvé par moments peu rythmés et très rigides pour un jeu censé sortir dans quelques mois, renforçant une fois de plus nos premières impression manette en main à la Gamescom de cette année.

Effectivement, seule une petite esquive latérale ou arrière vous permet d’éviter les attaques d’un ennemi, tandis que vous pourrez charger la plupart de vos attaques pour tenter d’infliger plus de dégâts, dans la limite d’une jauge d’endurance correcte mais à surveiller, tout comme la jauge de magie avec un délai de carence pour ne pas spammer la touche. Nous n’avons pas perçu de système de détérioration des armes (ce qui n’est pas plus mal), tout en notant que les munitions des arcs semblaient illimitées. Un petit manque de précision pourra également vous gêner dans l’utilisation de ces arcs notamment.

Un système de combat qui semble donc complet et prometteur de par la pluralité des choix possibles mais qui mériterait encore de gros travaux de la part d’Obsidian pour rendre les coups portés plus impactants et pour dynamiser un tant soi peu les échanges de baffes très rigides et scolaires pour réellement briller. A noter, sur un autre sujet, quelques musiques qui sont également venues nous chatouiller agréablement les oreilles, mais nous attendrons d’en entendre plus pour nous prononcer définitivement sur ce sujet. Notez enfin la présence de dialogues sous-titrés en 12 langues, bien qu’il faudra se contenter de langue audio en anglais uniquement. Notez également la possibilité de passer en vue à la troisième personne, pour « simplifier » la gestion de votre personnage en combat notamment.

Fort des antécédents du studio et de ces premières prises en mains, Avowed semble disposer de nombreux éléments en sa faveur malgré quelques réserves comme son univers riche et soigné, sa direction artistique aussi colorée que mélancolique, son système de combat complet mais encore perfectible sur son dynamisme et ses impacts. Un monde qui semble riche, garni de choses à trouver pour plusieurs dizaines d’heures de contenu promis. Nous ressortons globalement rassurés et impatients de cet aperçu, bien qu’il reste encore du travail à Obsidian pour rendre une copie capable de toucher le grand public, tandis qu’Avowed est attendu sur PC (Windows Store, Battle.net, Steam) et sur Xbox Series X/S dès le 18 février 2025, dans une période de concurrence rude. Le jeu sera également disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.