Dans l’intimité de vos compagnons

Cette quête s’obtient en parallèle de l’histoire principale dédiant ainsi son cheminement à chacun de vos compagnons. C’est pourquoi elle s’active à partir du moment où vous visitez n’importe quel lieu important aux yeux de l’un de vos compagnons durant la quête « Le cœur des Terres Vivantes ».

Giatta

Depuis la balise de voyage rapide du Camp du Bosquet Fermé, regardez vers le sud et repérez les plateformes rocheuses menant vers un passage en hauteur. Grimpez dessus puis descendez les escaliers un peu plus loin pour rejoindre un endroit peuplé de Bruisseurs Verts.

Discutez simplement avec Giatta pour en savoir plus sur les circonstances de la mort de ses parents et valider cet instant.

Mais prenez également le temps d’explorer un peu les lieux pour remarquer non de loin de là, une porte cachée reliée à un câble. Suivez alors ce câble pour appuyer sur un interrupteur dissimulé dans la roche et ouvrir la porte en question. Tout au bout de cette salle, prenez l’amulette unique « Breloque d’Ossements » dans le coffre avant de rebrousser chemin vers votre objectif principal.

Marius

Après avoir rencontré le tout premier Maegfolc Amoché, montez les escaliers pour rejoindre Ianzu un peu plus loin, qui n’est autre que l’ami d’enfance que vous retrouvez dans la quête de Marius « Chœur des âmes égarées ». En discutant avec lui, vous comprenez alors qu’il a fini par succomber au Malrêve et que l’heure est venue pour Marius de lui faire ses adieux afin de valider ce nouvel instant.

Kai

Dès votre entrée dans le Cimetière Maegfolc, et après avoir vaincu les deux Maegfolcs Amochés, prenez le temps de suivre le chemin alternatif en direction du nord au bout duquel vous allez tomber sur le Cairn de Tama. Continuez sur ce même chemin pour finalement rejoindre la chambre de son ami décédé. Dès lors, il ne vous reste plus qu’à discuter avec Kai pour valider cet instant.

Yatzli

Peu après être arrivé au sommet de l’Aqueduc Brisé, suivez le chemin menant vers une arène où se trouve un Maegfolc Amoché. Après le combat, ouvrez la porte à proximité et montez les escaliers pour passer la porte d’une tour derrière laquelle vous découvrez une bibliothèque impie.

Parlez à Yatzli près du feu pour provoquer l’apparition d’un fantôme ékidien qui n’est autre que l’ancienne bibliothécaire des lieux. Au terme du dialogue, ce dernier instant est automatiquement validé, mettant ainsi un point final à cette quête facultative. Ce qui donne ainsi l’occasion de préciser que vous débloquez le succès/trophée « Tous dans le même bateau » pour avoir terminé tous les instants avec vos compagnons dans le Jardin.

Par la suite, notez que vous pouvez faire le point avec chacun de vos compagnons lors d’un énième retour au camp.

