Selon l’ancien scénariste de Dragon Age, la série est enterrée chez EA, mais il aimerait retravailler dessus s’il le pouvait

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L’échec commercial de Dragon Age: The Veilguard a été le dernier clou du cercueil de la série, trop longtemps mise de côté par Electronic Arts. Il y a désormais peu de chances pour que la série revienne un jour, BioWare étant déjà au bord de la survie avec le développement du prochain Mass Effect. Pour David Gaider, ancien scénariste principal de la saga RPG, les choses sont claires : Dragon Age ne viendra pas chez EA. Mais il aimerait cependant avoir l’opportunité de travailler à nouveau sur la série.

Dragon Age: The Veilguard // Source : Electronic Arts

Pour un retour à un univers plus sombre

David Gaider s’est entretenu avec PC Gamer au sujet de l’avenir de la série Dragon Age, qui n’est pas reluisant. Il est d’abord revenu sur l’éternelle guéguerre en interne chez BioWare entre cette série et Mass Effect, cette dernière étant l’enfant préféré d’Electronic Arts, prêt à tout lui pardonner, là où il était moins indulgent avec Dragon Age. C’est pourquoi, selon lui, la licence ne reviendra pas tant qu’EA en sera le propriétaire, ne serait-ce que parce qu’elle a toujours été en danger :

« Durant toute la période où j’étais sur place, il n’aurait suffi d’un rien pour que la licence soit jetée à la poubelle. Ce qui s’est passé, c’est que nous avons continué à sortir des jeux qui se vendaient bien mieux que prévu, ce qui ne cessait de les surprendre. »

Maintenant que la série ne se vend plus, EA peut tirer une croix sur elle. Mais malgré son refus initial (il dit n’avoir même pas joué à The Veilguard), Gaider serait pourtant maintenant prêt à retrouver la licence, du moins si Electronic Arts acceptait de se séparer de la série ou de lui confier :

« J’aime bien les défis. Alors, si par un étrange alignement des planètes, on me confiait à nouveau la franchise Dragon Age en me disant : « Redonne vie à ce bébé », ce serait un sacré défi, mais je pense que ce serait intéressant à faire. Revenir aux fondamentaux qui ont séduit tant de gens au départ. Explorer un univers sombre et dangereux, et oser des choix qui bousculent le public. Je crois que c’est ce que je voudrais en faire. »

Pas certain que cela arrive un jour, étant donné qu’Electronic Arts ne veut plus rien faire avec la série. La confier à quelqu’un d’autre serait une solution, à laquelle on ne croit pas beaucoup non plus.

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Dragon Age: The Veilguard
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Date de sortie : 31/10/2024

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