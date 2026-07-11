EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Phenoms

Promotion Phenoms !

Après la deuxième équipe Glory Hunters, EA Sports FC 26 nous propose un nouvel évènement intitulé Phenoms, appelé Phénomènes en français. La promotion met à l’honneur la nouvelle génération de joueurs de football qui font vibrer le monde du football et actuellement l’été avec la Coupe du Monde. Des stars actuelles et futures !

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Yamal (98), Endrick (97), Doué (97), Balogun (97), Barcola (97), Joao Neves (97), Diomande (96), O’Reily (96), Güler (96), Saibari (96), Pacho (96), Van de Ven (96), Cubarsi (96), Cherki (95), Bobb (95), Bouaddi (95), Doak (94) ou encore Oppong (93).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.