EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Phenoms

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EA Sports FC 26 nous propose l’évènement Phenoms. Les cartes sont disponibles dans les packs pendant une semaine.

Affiche Phenoms EA Sports FC 26 // Source : ActuGaming

Promotion Phenoms !

Après la deuxième équipe Glory Hunters, EA Sports FC 26 nous propose un nouvel évènement intitulé Phenoms, appelé Phénomènes en français. La promotion met à l’honneur la nouvelle génération de joueurs de football qui font vibrer le monde du football et actuellement l’été avec la Coupe du Monde. Des stars actuelles et futures !

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Yamal (98), Endrick (97), Doué (97), Balogun (97), Barcola (97), Joao Neves (97), Diomande (96), O’Reily (96), Güler (96), Saibari (96), Pacho (96), Van de Ven (96), Cubarsi (96), Cherki (95), Bobb (95), Bouaddi (95), Doak (94) ou encore Oppong (93).

EA Sports FC 26  est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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EA Sports FC 26
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Date de sortie : 26/09/2025

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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