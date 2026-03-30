Comment réussir le défi Jardin secret dans Crimson Desert ?

Lors de l’exploration du Sanctuaire de l’inspiration du chapitre IV de Crimson Desert, vous vous retrouvez expulsé des lieux. Il ne faut donc pas oublier de revenir ici dans un deuxième temps, et passer derrière l’espèce de monolithe de fin, pour tomber devant une nouvelle Porte du Ciel.

Comme d’habitude, activez le dispositif qui apparait grâce à la force axiomatique (L3/LS), et tournez jusqu’à ce qu’un chemin se forme. Empruntez-le et avancez jusqu’à arriver devant un trou carré. Ne bougez pas et attendez qu’une plateforme mobile vous rejoigne. Sautez dessus.

En descendant, remarquez le coffre posé dans une petite zone sombre. Si vous voulez aller le chercher, il faut sauter vers ce renfoncement mais faire tout le tour en escaladant, car une force mystérieuse vous empêchera de passer par devant.

En tous les cas, il faudra descendre tout en bas, là où la plateforme mobile s’arrête, pour ensuite rejoindre et emprunter un téléporteur. C’est bon, vous voilà dans la salle de l’énigme du Jardin secret.

Grimpez devant vous et hissez-vous (ou prenez la plateforme mobile à proximité) pour arriver au niveau de la dalle de Nexus abyssal de la zone. Ici, l’objectif est que les deux cadrans orange au fond de la pièce soit tous les deux bleus.

Pour ce faire, deux gros orbes envoient un laser des deux côtés de la pièce. L’un d’entre eux manque d’une batterie carrée. Allez donc au niveau de l’eau et approchez-vous suffisamment de la batterie flottante au fond de la pièce pour la ramener devant son emplacement avec la force axiomatique. Servez-vous par exemple du gros bloc carré devant vous pour être à bonne distance.

Maintenant, il faut fixer cette batterie à son emplacement. Vous pouvez utiliser le « Coup de paume : Concentration » pour la fixer à distance, ou bien ramener le gros bloc carré, montez-dessus et faire un coup de paume classique. Peu importe tant que les deux batteries soient enfoncées au niveau des deux orbes géants.

Allez ensuite du côté de l’orbe à laser de gauche. Bien qu’il éclaire en bleu une dalle, il faut bouger son rayon en se branchant à lui avec la force axiomatique. Déplacez le rayon sur le réflecteur juste au-dessus l’orbe géant d’en face, et faites en sorte que le laser soit correctement réfléchi sur un autre réflecteur, au-dessus de votre tête, sur la gauche.

Regardez bien nos captures d’écran ci-dessous pour vous aider. Il faut que ce laser éclaire le cadran de droite, même s’il est déjà allumé en bleu. Des ajustements précis seront nécessaires, donc allez-y délicatement.

Une fois que c’est fait, rendez-vous à l’orbe d’en face désormais et branchez-vous à lui. Montez ensuite le rayon au deuxième réflecteur au-dessus l’orbe géant précédent. Maintenant, c’est très important : il faut ajuster le laser de sorte que le réflecteur pile au-dessus votre tête dévie correctement le laser. Sauf que voilà, ledit réflecteur est quasiment hors champ, donc modifiez au jugé en surveillant le cadran orange et, surtout, regardez à nouveau notre capture d’écran ci-dessous qui vaut mille explications.

Le cadran de gauche va devenir bleu, et vous allez pouvoir quitter les lieux par l’ouverture dorénavant accessible. Planez pour débarquer de l’autre côté et marchez jusqu’à arriver sur un ventilateur. Sautez et planez pour rejoindre la surface.

Avant de terminer enfin le puzzle, allez près du trou d’où vous sortez et remarquez le câble débranché. Reconnectez-le et cela activera le mécanisme final.

Positionnez-vous dessus et effectuez un saut + coup de paume ou bien un coup de paume accroupi. Le monolithe va s’activer et l’artefact n’attendra plus que vous.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte du ciel menant au défi de l’Abysse « Porte de la vengeance ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.