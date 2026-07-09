Dragon Ball Xenoverse 3 présente son gameplay et ses nouveautés dans une grosse vidéo récapitulative

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Après plus d’une décennie de DLC et de mises à jour, Dragon Ball Xenoverse 2 vient enfin de tirer sa révérence. Bandai Namco peut désormais pleinement se concentrer sur la présentation du troisième épisode, qui s’est fait attendre. Nous avons pu voir le titre lors d’un rendez-vous réservé à la presse il y a peu, et maintenant que vous avez en tête nos premiers retours sur le jeu, c’est à vous de voir à quoi il ressemble.

Dragon Ball Xenoverse 3 // Source : Bandai Namco

L’esprit d’équipe

Dans une vidéo doublée en français, Bandai Namco fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Dragon Ball Xenoverse 3, épisode dans lequel vous incarnerez votre avatar qui cherchera à devenir un puissant super-héros sur lequel on peut compter. Un personnage qui aura droit à son petit chez lui, que l’on pourra personnaliser autant que notre apparence.

Ce troisième opus misera un peu plus sur l’aspect coopératif, puisque l’on pourra partir en missions en groupe dans des zones où l’on devra combattre des petits ennemis de base dans un premier temps avant d’aller se frotter à un boss. Si celui-ci se montre un peu trop coriace, vous pouvez permuter votre avatar avec un personnage bien connu de Dragon Ball le temps du combat. On n’apprendra rien de plus que ce que nous avions pu voir lors de la preview présentée il y a quelques semaines, mais au moins, vous pouvez admirer vous-mêmes le gameplay de ce nouvel épisode.

Dragon Ball Xenoverse 3 est toujours prévu pour une sortie dans le courant de l’année 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

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