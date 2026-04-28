Comment réussir le défi Chemin du serpent dans Crimson Desert ?

Direction le sud de la région de Déméniss de Crimson Desert pour arriver dans la zone du Vallon du Cap de Baleston. En arrivant sur place, vous verrez un cube géant écrasé dans un gouffre. Comme dit en introduction, il va falloir le réparer pour atteindre le Chemin du serpent.

Montez au sommet du cube pour apercevoir un trou par lequel vous pouvez vous faufiler pour arriver à l’intérieur. Avant cela, levez la tête pour apercevoir une batterie en forme de barre. Saisissez-la avec votre force axiomatique (L3/LS) puis rapprochez-la du trou.

Entrez ensuite vous-même dans le cube. Une deuxième batterie en forme de barre flotte au-dessus de trois emplacements vides de batterie. Saisissez-la et collez-la à un des emplacements. Dans un coin, une troisième batterie en forme de barre flotte. Faites pareil avec celle-ci : collez-la à un emplacement vide de batterie.

Ressortez du cube et remontez à son sommet. Levez la tête pour voir, très haut dans le ciel, une batterie carrée en train de flotter. Le souci, c’est qu’elle est hors de portée. Grimpez sur la falaise juste à côté et tournez-vous vers la batterie carrée.

Faites ensuite un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS), planez puis, tout en planant, saisissez la batterie carrée avec votre force axiomatique et ramenez-la au niveau du cube.

Prenez la première batterie que vous avez laissée de côté et collez-la sur le dernier emplacement disponible. Fixez une par une chaque batterie en forme de barre grâce à un saut de paume.

Enfin, terminez par la batterie carrée en la collant à son emplacement dédié dans un coin de la salle. Fixez-la en faisant un saut de paume pour enclencher la mise en route du cube géant vers l’Abysse.

Le cube va en effet s’élever et l’orientation de la salle va modifier au fil de l’ascension céleste. Quoi qu’il arrive, ne quittez pas le cube. À un moment, le cube va s’arrêter car une batterie carrée n’alimente plus le cube. Vous le reconnaîtrez puisqu’il sera tout bleuté.

Saisissez-le avec votre force axiomatique et remontez-le sur son rail au maximum pour le caler. Refaites un saut de paume pour le refixer et ainsi reprendre l’ascension du cube.

À partir d’ici, soyez très patient car il faut au moins trois bonnes minutes avant d’atteindre votre destination. Quand le cube arrêtera de bouger, sortez par le trou pour constater que vous êtes arrivé au Chemin du serpent.

Progressez vers la dalle de Nexus abyssal pour valider votre arrivée dans ce nouveau défi d’Abysse. En réalité, le plus gros a déjà été fait avec l’ascension du cube, mais il reste quand même un dernier puzzle.

Avancez jusqu’à atteindre un sol remplir de dalles que vous pouvez faire pivoter pour redistribuer de l’énergie afin de rallumer deux générateurs carrés situés des deux côtés de la zone. Regardez notre capture d’écran ci-dessous pour voir le chemin exact à constituer avec les dalles pour que l’énergie soit pleinement redistribuée.

Une fois que ce sera fait, le mécanisme final va se débloquer. Dirigez-vous vers lui en remarquant que l’accès est à moitié bloqué par des lasers. Avancez accroupi et allez sur la droite pour voir une batterie carrée fixée au mur. Avec votre force axiomatique, détachez-la. Cette action débranchera la plupart des lasers, et vous pourrez atteindre sans souci le mécanisme.

Montez dessus, allez vers son centre et, tout en maintenant L2/LT, exécutez un coup de paume pour activer le mécanisme final. Le monolithe va alors s’activer lui aussi et libérer un artefact abyssal. Pour le rejoindre, sautez et planez au-dessus le ventilateur au sol, puis atterrissez au monolithe pour collecter l’artefact.

En face du monolithe de fin de parcours, sur la gauche, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Carrefour de l’incertitude ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.