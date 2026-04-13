Comment réussir le défi Paradis amer dans Crimson Desert ?

Pour atteindre le Paradis amer, il faut déjà avoir complété le défi du Sanctuaire du firmament, dans le secteur Sleet Isles de l’Abysse. Ensuite, il faut se rendre à sa Porte du ciel, la traverser puis activer le mécanisme grâce à la force axiomatique (L3/LS).

Empruntez ensuite le chemin qui apparait jusqu’à monter sur une plateforme dotée d’un gros ventilateur. Pour rejoindre la prochaine plateforme au loin, il va falloir utiliser un Voile du vent sur le ventilateur. Il s’agit d’une technique d’Esprit que vous pouvez débloquer dans l’arbre de compétences avec un artefact abyssal, ou gratuitement à l’occasion du puzzle des Ruines de la Colline hantée ou bien celui des Ruines du tournesol du Refuge de Barbre.

Pour faire un Voile du vent, passez en mode Concentration (L3+R3/LS+RS) et faites des cercles avec le joystick droit. Visez ensuite le ventilateur pour qu’il vous amène jusqu’à la prochaine plateforme. Lorsque vous y serez, arrêter le Voile du vent et sautez en face pour vous placer sur le téléporteur.

Vous voici désormais à quelques pas de la dalle de Nexus abyssal du Paradis amer. Allez jusqu’à elle et grimper dessus ; le puzzle peut à présent commencer.

Avancez droit devant vous pour tomber devant un cube de foudre (un cube laser). Ramassez-le puis allez le poser sur votre gauche, sur une dalle surélevée en face d’un interrupteur lumineux orange pour que le laser le touche. La visée étant approximative, vous aurez sans doute à vous y reprendre plusieurs fois.

Une fois que le laser aura éclairé l’interrupteur en bleu, passez la grande porte principale. À peine de l’autre côté, allez sur votre gauche pour voir une dalle en pierre sur laquelle vous pouvez monter. Placez-vous dessus pour ouvrir une grande trappe au centre de la pièce.

Laissez-vous tomber en contrebas et remarquez la petite batterie en forme de barre en train de flotter. Saisissez-la avec la force axiomatique et placez-la à son emplacement sur le mur juste à votre droite. Enfoncez la batterie avec un coup de paume.

Cela activera la plateforme mobile devant vous. Avant de monter dessus, prenez le cube laser sur votre gauche et revenez légèrement en arrière pour éclairer l’interrupteur lumineux orange.

Sautez ensuite sur la plateforme que vous avez activée et entrez dans la première salle à droite avec deux gros interrupteurs lumineux orange. Allez jusqu’au cube et prenez-le.

Le but est d’aller le poser sur une sorte de tapis roulant, près de la lanterne carrée éteinte de la pièce. Regardez bien notre capture d’écran pour que le laser du cube soit perpendiculaire au mur d’en face.

Une fois correctement posé, saisissez ensuite le bloc d’énergie flottant juste à côté et placez-le sur la lanterne carrée pour activer le tapis roulant sur lequel est posé votre petit cube laser.

Longez le tapis roulant par la gauche en allant au fond de la pièce et regardez bien si votre cube éclaire l’interrupteur lumineux orange au bout du tapis roulant. Si ce n’est pas le cas, retirez le bloc d’énergie de la lanterne, placez mieux le cube laser, et recommencez.

Lorsque l’interrupteur au bout du tapis roulant sera bien éclairé, la barrière d’énergie menant au début de la zone va disparaître. Revenez donc auprès de votre premier cube laser et prenez-le pour l’emmener dans la salle des deux interrupteurs lumineux.

Posez-le sur la dalle de droite de sorte à éclairer l’interrupteur lumineux de droite. Retirez ensuite le bloc d’énergie de la lanterne carrée pour que le cube laser du tapis roulant revienne à vos pieds. Ramassez-le et positionnez-le correctement sur la dalle de gauche afin d’éclairer l’interrupteur restant.

Les deux interrupteurs éclairés en bleu, passez à travers l’ouverture située entre les deux et regardez sur la gauche pour avoir un dernier interrupteur lumineux à éclairer. Cette fois-ci, pas besoin de cube laser : brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière. Visez l’interrupteur pour l’éclairer en bleu et retirer la barrière juste à côté.

Tournez la tête à droite pour apercevoir une dernière batterie en forme de barre. Saisissez-la et emmenez-la dans le petit passage que vous venez d’ouvrir. Glissez-la à travers la petite ouverture puis faites de même en vous accroupissant. Vous voici dans la pièce finale de ce parcours d’énigme.

Laissez-vous tomber en contrebas et amenez la batterie sur son emplacement dédié, au sol, près du téléporteur inactif au centre de la pièce. Enfoncez la batterie avec un saut de paume. Le téléporteur va se remettre en marche, placez-vous dessus.

Vous débarquez tout près du mécanisme final. Avancez, positionnez-vous au-dessus le mécanisme, accroupissez-vous et faites un coup de paume sur son centre pour activer le monolithe de fin et terminer le défi du Paradis amer.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Chemin des épreuves ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.