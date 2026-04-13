Comment réussir le défi Chemin des épreuves dans Crimson Desert ?

La route qui vous mène au Chemin des épreuves de Crimson Desert démarre à la Porte du ciel de l’île céleste Paradis amer. La porte est comme d’habitude à quelques mètres du monolithe de fin de zone, mais nécessite cette fois de grimper sur quelques plateformes avant de pouvoir passer à travers.

Arrivé à son niveau, franchissez-la et déclenchez le mécanisme à tourner avec la force axiomatique (L3/LS). Va ensuite s’ouvrir un chemin aérien que vous devrez emprunter en vous propulsant grâce aux différents ventilateurs disposés sur le chemin. Votre séance de voltige vous mènera à un téléporteur.

Placez-vous dessus pour être directement amené dans la zone du Chemin des épreuves. Franchissez ensuite les plateformes mobiles pour atteindre la dalle de Nexus abyssal et ainsi être en mesure de commencer le puzzle de la zone.

Approchez de la lanterne allumée au bord d’une étendue d’eau glacée. Vous devez vous rendre à l’opposé. Sauf que voilà, dès que vous quittez une source de chaleur, la jauge de froid va augmenter et vous infligera de légers dégâts réguliers. Équipez-vous ou mangez en conséquence de ce froid, et ne tardez pas d’aller d’une lanterne à une autre.

Dans cette logique, n’allez pas dans l’eau et faites donc un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) puis planez pour atteindre la lanterne à l’opposé. Allumez-la vite pour être au chaud.

Levez ensuite la tête vers l’est pour apercevoir une paroi escaladable. Sans plus attendre, courez vers la paroi et montez tout en haut pour vous hisser près d’une lanterne.

Entrez ensuite dans le passage devant vous puis, arrivé à une nouvelle lanterne, empruntez le passage de gauche. Retournez dans le froid jusqu’à arriver à un cul-de-sac avec un générateur alimenté par une batterie en forme de barre.

Placez-vous tranquillement près de la lanterne pour vous réchauffer puis saisissez la batterie en forme de barre et tirez avec L2/LT et le joystick droit vers le bas pour l’enlever de son emplacement. En faisant cela, vous retirerez une barrière d’énergie qui vous aurait embêté un peu plus loin.

Revenez à l’intérieur au croisement précédent et entrez cette fois dans la salle avec des turbines en marche. Atteignez le sommet de la salle en grimpant puis sortez par la fenêtre à la barrière énergétique retirée plus tôt.

Dehors, remarquez une batterie carrée gelée en train de flotter à côté de son emplacement. Saisissez-la avec la force axiomatique ne la placez pas sur son emplacement. En effet, étant gelée, elle ne fonctionnera pas. Il faut d’abord la réchauffer, et pour ça, vous devez retourner dans la salle précédente avec les turbines et autres mécanismes.

Dans cette salle, il y a deux bassins avec de la lave en fusion. Choisissez-en un et plongez la batterie dedans durant quelques secondes. Ressortez-la et, si elle dégage de l’électricité, c’est qu’elle est en état d’être branchée.

Ressortez par l’ouverture en haut de la pièce et placez la batterie sur son emplacement. Placez-vous ensuite dessus puis réalisez un saut de paume pour fixer la batterie à son emplacement. Le mécanisme final va alors se déclencher

Vous n’aurez plus qu’à l’escalader et réaliser un coup de paume en son centre pour l’activer. Le monolithe de fin va lui aussi s’activer et vous n’aurez plus qu’à grimper tout en haut pour récupérer l’artefact abyssal et l’affinité élémentaire de Glace.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Sanctuaire des ténèbres ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.