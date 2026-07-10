Après avoir relancé Spyro, Toys for Bob est ouvert à l’idée de travailler sur Banjo-Kazooie

Puisque Rare ne peut pas s’en occuper…

On ne va pas se leurrer, il y a peu de chances pour que Rare retravaille un jour sur Banjo-Kazooie, surtout avec le récent départ de Gregg Mayles (réalisateur du premier jeu) du studio. C’est pourquoi Toys for Bob est un candidat crédible pour un tel retour.

Interrogé à ce sujet au sein du podcast Kinda Funny, Lou Studdert, directeur créatif associé, a répondu qu’il adorerait travailler sur la licence avec le studio si l’occasion se présentait :

« C’est une licence que nous adorons. En tant qu’amateurs de jeux de plateforme, Banjo occupe une place à part. Nous comptons parmi nos équipes de véritables passionnés de cette série. Je parle de gens qui affichent une « Jiggy » (la pièce de puzzle) en photo de profil, ce genre de choses. Alors, si l’occasion se présentait un jour, ce serait formidable. Nous adorons cette licence. »

Ce à quoi le dirigeant du studio, Paul Yan, ajoute :

« Si l’on considère le fil conducteur des jeux que nous aimons créer, j’imagine que cela fait également partie de notre marque de fabrique. Vous avez qualifié ces personnages de nostalgiques, je crois. C’est une façon de voir les choses, mais moi, je les considère comme intemporels. Je pense que les jeux que nous voulons produire sont ceux qui résonnent avec une part intemporelle et éternelle du joueur. On appelle cela « l’enfant intérieur », n’est-ce pas ? Ce sont donc des jeux merveilleux, et nous en sommes de grands fans. »

Une belle perspective, mais Toys for Bob consacre pour l’instant toute son énergie sur le retour de Spyro, avec un nouvel épisode qui pourrait ouvrir la voie à d’autres jeux. Il est au moins bon de savoir que Banjo-Kazooie reste dans un coin de la tête d’un tel studio.