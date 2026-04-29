Comment réussir le défi Origine de la pensée dans Crimson Desert ?

Depuis la Place des énigmes se dessine le chemin vers l’île céleste Origine de la pensée. Il suffit de se rendre comme d’habitude à la Porte du ciel de la zone, sur la droite du monolithe final, et d’activer le mécanisme qui apparaît avec la force axiomatique.

Suivez le chemin de plateformes qui apparait en faisant attention aux plateformes mobiles au bout. Escaladez ensuite la paroi pour vous hisser au niveau d’un ventilateur. Planez au-dessus du ventilateur pour commencer une petite session de vol.

Suivez les différents courants d’air pour finalement atterrir sur une plateforme sur laquelle se trouve le téléporteur vous menant à l’île céleste Origine de la pensée.

Vous apparaîtrez auprès d’un nouveau ventilateur. Élevez-vous grâce à lui puis les ventilateurs suivants pour atteindre le sommet d’une plateforme. Entrez dans le petit passage menant à un dernier ventilateur et volez devant pour planer jusqu’à la dalle de Nexus abyssal.

Activez la dalle et préparez-vous pour cette nouvelle épreuve. Le but est simple, il va falloir monter tout en haut du niveau puis aligner des anneaux géants.

Depuis la dalle de Nexus abyssal, commencez par aller sur la gauche et vous élever grâce à un premier groupe de ventilateurs pour arriver au niveau d’un premier anneau géant. Continuez de vous diriger au-dessus des ventilateurs suivants pour dépasser la hauteur d’un deuxième anneau géant, puis atterrissez dessus.

Sautez ensuite sur le bout d’anneau à côté. Des ventilateurs vous attendent sur la plateforme suivante, mais ils sont éteints. Regardez votre minimap pour voir une icône de barre à proximité. Bien cachée sous la plateforme située juste avant les ventilateurs, une batterie en forme de barre vous attend. Saisissez-la et amenez-la au niveau des ventilateurs éteints.

Placez la batterie sur son emplacement réservé entre les deux ventilateurs, et fixez-la grâce à un saut de paume. Les ventilateurs vont se remettre en marche. Planez au-dessus l’un d’eux pour faire encore un énorme bond dans les hauteurs du niveau.

Enfin, volez au-dessus un des trois nouveaux ventilateurs à proximité pour atteindre le sommet. Désormais tout en haut du niveau, suivez les tuyaux vers l’est pour arriver dans une petite salle cachée dans laquelle se trouve un mécanisme rond de couleur jaune/orange. Utilisez votre force axiomatique dessus afin de contrôler les anneaux géants de la zone.

Avec les flèches directionnelles gauche et droite, vous ferez tourner les anneaux, et avec les gâchettes L2 ou R2/LT ou RT, vous sélectionnez l’anneau voulu.

Le but est de placer le petit piston de chaque anneau (cercles jaunes sur nos captures) sous les trois autres bouts de piston situés en haut à gauche de l’écran (cercles rouges sur nos captures) pour aligner les trois anneaux de géant les uns en dessous les autres. Regardez nos images ci-dessous pour davantage de détails.

Une fois que tout est correctement aligné (cercle vert sur nos captures), le mécanisme final, situé tout en bas et au centre de la zone, va se débloquer. Sautez et faites une chute libre jusqu’en bas, en faisant attention de ne pas se prendre quoi que ce soit en tombant, sous peine de mourir. Planez pour atterrir en douceur.

Une fois le pied posé par terre, accroupissez-vous au-dessus le mécanisme et réalisez un coup de paume. Le monolithe va s’activer et vous n’aurez plus qu’à aller récupérer l’artefact abyssal pour valider la réussite de l’épreuve.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Autel oublié ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.