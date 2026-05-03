Comment battre facilement Goyen dans Crimson Desert ?

L’île de l’Abysse Nid du courage est un lieu accessible au cours du chapitre IX Sage du désert. N’espérez donc pas pouvoir la visiter avant d’avoir atteint le sommet de la Flèche du soleil.

Elle est située dans le désert, dans le secteur d’Urdavah, et doit d’abord être déverrouillée avant d’en explorer son intérieur. Tout est détaillé dans notre article dédié.

Enfin arrivé dans l’Abysse, vous n’aurez que quelques pas à faire pour tomber sur un homme assis. Il s’agit de Goyen, un homme qui semble connaître Kliff et qui affiche la peinture caractéristique des Crinières grises. Un combat se lance.

Goyen se bat en grande partie comme Kliff et attaque directement avec de grandes attaques avec son épée. Il lui arrive aussi de finir ses combos avec ses propres coups de paume ou encore de concentrer son énergie avant de bondir en l’air. Aussi, il se déplace plutôt rapidement en se téléportant sur courte distance.

Une des solutions pour le battre est assez connue : effectuer des parades en s’aidant de la compétence Sagacité concentrée (L3+R3/LS+RS puis appuyer sur L1/LB au moment du coup adverse). Exécutez aussi des triples coups de paume pour remplir rapidement la barre d’étourdissement, ou encore le fameux enchaînement de l’Entaille fulgurante (R2/RT pendant un Reflet de lumière).

Notez que vous pourrez aussi apprendre les compétences Expertise et Coup de pied météore en observant Goyen. N’oubliez pas de réaliser des attaques finales avec R1+R2/RB+RT lorsque la jauge d’étourdissement du boss est pleine.

Lorsque la vie de Goyen arrivera à zéro, le combat se terminera et le vieil homme louera les qualités de Kliff avant de se volatiliser. Vous repartez avec un Anneau de sorcière et des Boucles d’oreilles de Crinière Grise.

De nouveau au contrôle de Kliff, allez sur la droite et montez les escaliers pour arriver dans une sorte d’abri. Récupérez ici l’épée Destin sombre.

Ressortez et, depuis le centre de la zone, allez cette fois à gauche, gravissez d’autres marches et faites de l’escalade jusqu’à arriver à un croisement où deux Portes du ciel sont accessibles. Allez à celle de gauche pour commencer votre chemin vers le défi de l’Abysse « Trône de la vérité ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.