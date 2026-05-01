Comment réussir le défi Vérité asséchée dans Crimson Desert ?

Direction la Porte du ciel de l’île céleste Autel oublié pour commencer votre chemin vers celle du nom de Vérité asséchée. Elle se trouve derrière le monolithe de fin de zone et, en la traversant, vous aurez à activer avec votre force axiomatique (L3/LS) le mécanisme qui sort du sol.

Empruntez le chemin de plateformes fraîchement constitué en finissant par grimper sur une plateforme mobile qui vous mènera au téléporteur relié à la Vérité asséchée.

Une fois dans cette nouvelle zone, marchez sur les dernières plateformes qui vous séparent de la dalle de Nexus abyssal de la zone. Le fonctionnement de la zone peut s’avérer complexe mais il faut déjà entrer dans l’espèce de pyramide en face de vous.

Sautez vers la pyramide et planez pour rejoindre l’entrée située au niveau de la pointe basse. Une fois que vous serez à l’intérieur, vous verrez rapidement, sur votre droite, un gros câble débranché. Reconnectez les deux bouts pour que l’énergie circule de nouveau dans les environs, et montez sur la dalle au centre de la pièce. Il s’agit d’un ascenseur.

Restez sur la dalle et vous arriverez au niveau supérieur. Patientez quelques instants supplémentaires le temps que les parois de la pyramide se retirent, avant de pouvoir enfin démarrer le puzzle. Regardez à l’ouest de la salle pour voir trois interrupteurs ronds. Un seul est allumé en orange. Le but est que tous les trois soient allumés en orange, puis activés par votre force axiomatique pour les allumer en bleu.

Depuis le centre de la salle, et en faisant face aux interrupteurs, commencez déjà par aller sur la gauche. Vous verrez un nouveau câble débranché. Reconnectez-le donc. Ensuite, par les escaliers ou des sauts de paume, rejoignez l’étage supérieur. Levez la tête pour apercevoir une batterie carrée quasiment collée à la pyramide en lévitation.

Normalement, il faut jouer avec les mécanismes de la zone pour le récupérer. Mais il y a bien plus rapide. Exécutez un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS), planez, puis, tout en planant, utilisez votre force axiomatique pour saisir la batterie carrée. Placez ensuite cette batterie sur un emplacement vide, à l’étage, à l’est de la pièce.

Faites enfin un coup de paume, soit en profitant encore de votre vol plané, soit au sol via le mode concentration avec L3+R3/LS+RS, puis R3/RS maintenu jusqu’à ce que l’icône de feuille touche la batterie.

Allez ensuite au rez-de-chaussée, côté sud de la pyramide, pour entrer dans une petite salle avec une batterie fixée au mur. Avec votre force axiomatique, débranchez-la en tirant avec L2/LT et en orientant le joystick droit vers l’extérieur.

Emmenez ensuite la batterie à l’étage et allez côté sud de la pièce. Collez la batterie à l’emplacement vide placé sur le côté du pilier et fixez-la grâce à un coup de paume : concentration.

Juste devant la roue à côté qui s’allume en bleu et se remet à tourner, un autre câble en contrebas est déconnecté. Rebranchez-le puis redescendez au rez-de-chaussée et suivez les tuyaux en vous dirigeant au nord de la salle.

Remarquez un accès qui mène au niveau inférieur, et laissez-vous tomber en contrebas. Suivez les tuyaux vers l’est pour finalement tomber sur un dernier câble débranché. Reconnectez-le.

Revenez une dernière fois au rez-de-chaussée et dirigez-vous devant les trois mécanismes ronds abordés au début de l’épreuve. Utilisez votre force axiomatique sur chacun d’entre eux pour les allumer en bleu. Une fois que ce sera fait, le mécanisme final situé au-dessus de votre tête sera débloqué. Grimpez jusqu’à lui pour frapper en son centre avec un coup de paume.

Le monolithe de fin sera activé mais il va falloir faire encore un peu de grimpette pour l’atteindre, car il se trouve au sommet de la pyramide du centre de la zone. Hissez-vous au-dessus du mécanisme final et retournez-vous. Vous verrez des petites plateformes flottantes disposées autour de la pyramide du centre.

Que vous vous aidiez d’elles ou non, effectuez des sauts de paume pour prendre de la hauteur dans la zone et finir par atteindre le monolithe en planant jusqu’à lui. Une fois l’artefact abyssal récupéré, le défi est validé.

Depuis le sommet de la pyramide, regardez vers l’ouest pour apercevoir la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Éclat du firmament ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.