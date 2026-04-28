Comment réussir le défi Passage de la malice dans Crimson Desert ?

Ne comptez donc rejoindre le Passage de la malice qu’uniquement après avoir atteint le sommet de la Flèche de givre, située au nord-ouest de la région de Déméniss. Le déroulé de l’ascension est à retrouver dans notre guide dédié.

Une fois la porte abyssale de la Flèche de givre passée, vous voici dans le Passage de la malice. Marchez sur la dalle de Nexus abyssal et apprêtez-vous à résoudre des petits puzzles demandant de manipuler des lasers afin d’allumer des interrupteurs.

Avancez de quelques pas et vous tomberez déjà sur un premier laser, sur votre gauche. Sortez votre force axiomatique (L3/LS) sur le laser pour le saisir. Faites-le ensuite glisser sur son rail, vers la gauche, de sorte qu’il éclaire l’interrupteur en face de lui.

Une trappe va alors s’ouvrir au niveau du sol. Laissez-vous tomber et avancez légèrement pour débarquer dans une nouvelle salle. Cette fois, deux lasers sont à connecter à des interrupteurs lumineux, et il va en plus falloir faire pivoter des cubes pour positionner tout cela comme il faut.

Remarquez le mécanisme rond de couleur jaune/orange sur votre gauche. Utilisez votre force axiomatique dessus pour contrôler les cubes auxquels il est relié. Faites pivoter les deuxième et troisième cubes en partant du mécanisme pour que le rail du laser soit entièrement déployé.

Lâchez le mécanisme et sautez sur une des deux dalles flottantes devant vous. Saisissez ensuite le laser des blocs de gauche et tirez-le pour le mettre au milieu du troisième bloc en partant de la gauche.

Revenez en arrière et actionnez de nouveau le mécanisme de gauche grâce à votre force axiomatique. Cette fois, faites pivoter le deuxième bloc pour que la face avec l’interrupteur lumineux orange soit visible.

Décrochez votre bras du mécanisme des blocs de gauche et attachez-le sur celui des blocs de droite. Contrôlez le troisième bloc en partant du mécanisme et faites-le pivoter pour faire apparaître la face avec le rail.

Quittez le mécanisme et montez carrément sur les blocs de gauche grâce à un saut de paume. Allez au bout et saisissez le laser des blocs de droite. Tirez-le sur le rail pour le placer au milieu du troisième bloc en partant de la gauche.

Contrôlez de nouveau le pivotement des blocs de droite grâce au mécanisme rond de droite et mettez le troisième bloc en partant du mécanisme sur la face de l’interrupteur lumineux. Les deux lasers illumineront donc les deux interrupteurs lumineux, et la porte au fond de la salle s’ouvrira.

Rejoignez ce nouvel accès et, dans la salle suivante, remarquez la batterie flottante au pied du mécanisme final. Saisissez-la avec votre force axiomatique et placez-la sur son emplacement dédié juste à côté. Exécutez un coup de paume dessus pour fixer la batterie et débloquer le mécanisme.

Montez dessus, placez-vous en son centre et réalisez un coup de paume pour l’activer. Le monolithe de fin de parcours se mettra en marche et vous n’aurez plus qu’à monter sur le téléporteur pour le rejoindre et faire les derniers pas vous séparant de l’artefact abyssal pour le récupérer.

Ce n’est pas tout, avant de quitter les lieux, passez derrière le monolithe pour arriver devant un arbre pas comme les autres. En son cœur se trouve un fruit de vie. Grimpez sur le tronc pour récupérer le fruit. Il s’agit d’un objet nécessaire au déroulement d’une quête dans la région de Déméniss.

Derrière ce fameux arbre, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Tombeau de la perdition ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.