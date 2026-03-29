Comment réussir le défi Frontière de la racine dans Crimson Desert ?

Depuis l’arrière du monolithe de fin de la zone « Voie céleste » de Crimson Desert, passez derrière celui-ci et avancez à travers une porte triangulaire. Activez ensuite le dispositif et empruntez le parcours de plateforme.

Durant le parcours, attendez d’ailleurs que les deux séries de plateforme mobiles se rejoignent pour sprinter, et arrêtez-vous quand elles s’apprêtent à s’éloigner de nouveau.Au bout, placez-vous sur le téléporteur pour débarquer officiellement à la Frontière de la racine.

Passez un nouveau petit parcours de plateformes mobiles en faisant comme précédemment pour atteindre le bout. Vous aurez l’impression d’arriver à un cul-de-sac, mais soyez patient, une plateforme mobile va venir vous rejoindre. Montez dessus et attendez d’arriver à un autre îlot céleste.

Ensuite, faites attention. Vous devrez passer sur trois plateformes avant de sauter et planer pour rejoindre la grosse île en face, mais elles vont se casser sous votre poids. Ne tardez donc pas : courez d’une à l’autre puis lancez-vous.

À l’atterrissage, montez deux séries de marches et activez le Nexus abyssal de la Frontière de la racine. Continuez de monter pour rejoindre enfin le début de l’énigme. Rendez-vous au centre de la salle, au-dessus une espèce de grille.

Sur le côté droit de cette grille, accroupissez-vous puis faites un coup de paume avec R3/RS. La grille va alors pivoter et vous faire tomber en contrebas pour une descente en chute libre.

Esquivez les lasers du mieux que vous pouvez et, lorsque vous approcherez du sol, n’oubliez pas de planer pour amortir la chute. À présent, le but est de récupérer une batterie en forme de barre pour remettre en route le dispositif.

Il se trouve que cette barre flotte dans les airs, près d’un gros rocher cubique. Depuis le sol, vous ne pourrez pas attraper la barre. En revanche, placez-vous à l’emplacement de la batterie manquante, sous le gros rocher, et attirez celui-ci vers le sol avec la force axiomatique. Pivotez-le de sorte qu’il soit droit afin de monter dessus sans problème.

Visez la barre avec la force axiomatique. Là, vous allez pouvoir l’atteindre et ainsi la redescendre au niveau du sol. Collez la batterie à son emplacement dédié puis faites un saut + coup de paume pour fixer la barre et donc redémarrer le téléporteur.

Entrez dans le téléporteur pour débarquer devant le monolithe. Avant d’avancer, remarquez la batterie de droite : elle n’est pas fixée. Collez-la bien à son emplacement avec la force axiomatique puis mettez-vous juste devant pour exécuter un coup de paume.

La batterie va se fixer et activer le mécanisme final. Placez-vous dessus et réalisez un saut + coup de paume ou un coup de paume accroupi pour remettre en marche le monolithe. Vous récupérez l’artefact abyssal et l’énigme est terminée.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la porte menant au défi de l’Abysse « Précipice de la vérité ». Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.