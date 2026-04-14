Comment réussir le défi Arbre aux rêves dans Crimson Desert ?

L’accès à l’Arbre aux rêves démarre à la Porte du ciel de l’île céleste Le cycle de la vie, qui se trouve à gauche du monolithe de fin de zone. Traversez-la et activez le mécanisme qui sort du sol avec votre force axiomatique (L3/LS).

Empruntez le chemin de plateformes désormais accessible en faisant attention aux cubes illuminés en bleus. Ceux-ci pivotent tout doucement donc attention à ne pas glisser dans le vide. Suivez enfin les plateformes mobiles en n’hésitant pas à planer pour aller plus vite. Une fois arrivé au téléporteur, montez dessus et vous serez amené à l’Arbre aux rêves.

Une fois dans la zone, marchez sur la dalle de Nexus abyssal et apprêtez-vous à commencer le puzzle du niveau, qui va vous demander de la réflexion et du doigté.

Avancez pour débarquer dans une zone entourée de lave. Au centre, un mécanisme rond entouré de quatre piliers. Le but va être de positionner ces piliers de sorte qu’ils s’allument. Problème, monter ou descendre un pilier en affecte d’autres. Il faut donc procéder méthodiquement pour aller vite et bien. Pour tourner des piliers, il faudra enfoncer son épée dans l’une des quatre encoches du mécanisme central, en réalisant une Perforation avec R1+Triangle/RB+Y, puis aller à droite ou à gauche.

Face au grand mécanisme rond, faites le tour pour arriver à l’encoche située derrière lui. Enfoncez votre lame dans l’encoche et tournez vers la gauche pour faire baisser les trois piliers que vous contrôlez, jusqu’à ce qu’ils s’allument en jaune/orange.

Retirez votre épée, faites le tour du mécanisme par la gauche et refaites une perforation sur la première encoche que vous croiserez. Tournez vers la gauche pour que le pilier sur votre gauche soit baissé au maximum.

Quittez l’encoche, continuez de contourner le mécanisme par la gauche et insérez votre épée dans la prochaine encoche. A présent, tournez vers la droite jusqu’à ce que tous les piliers soient allumés en bleu. Le niveau de la lave va baisser et le mécanisme final va se déclencher.

Allez voir le mécanisme en question en faisant très attention à ne pas marcher sur la lave. Grimpez sur le mécanisme depuis le sommet puis descendez tout doucement jusqu’à vous retrouver sur le centre du mécanisme. Accrochez-vous avec L2/LT et exécutez un coup de paume sur le centre. Le monolithe final va s’activer et vous allez pouvoir récupérer votre artefact abyssal. Notez que vous repartez aussi avec l’affinité élémentaire Feu.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Pont de Boucle-ciel » .

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.