Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès avec 2 millions de jeux vendus dès son lancement

Une victoire au goût amer

Ubisoft se félicite dans un premier temps d’avoir vendu 2 millions d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced en seulement 24 heures, ce qui n’est pas un petit chiffre pour la série, bien au contraire. L’éditeur est d’ailleurs tellement prêt à célébrer la chose qu’il a, pour une fois, communiqué sur les vrais chiffres de ventes d’un jeu, au lieu de compter le nombre de personnes qui y jouent.

Depuis la mise en place de son service Ubisoft+, qui permet de jouer à tout le catalogue Ubisoft pour quelques euros par mois, l’entreprise d’Yves Guillemot préférait compter les abonnés dans les résultats. C’est pour cela qu’au lancement d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft parlait de 2 millions de joueuses et de joueurs, plutôt que de 2 millions de ventes. On comprend donc qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un assez gros succès pour se passer des chiffres de l’Ubisoft+, aussi infimes soient-ils.

Derrière toute cette liesse, n’oublions pas une chose : Ubisoft a licencié plus de 50 personnes dernièrement au sein de son studio barcelonais, qui a activement participé au développement du remake (en compagnie de moult studios). Des dizaines de personnes ont donc bien du mal à célébrer ce lancement et cette réussite commerciale, puisqu’elles ont été écartées juste avant la ligne finale.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.