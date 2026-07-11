Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès avec 2 millions de jeux vendus dès son lancement
En temps normal, Ubisoft pourrait déboucher son meilleur rhum pour fêter la réussite d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Les premiers chiffres nous montrent que cette refonte a su attirer le public, au point de réaliser l’un des meilleurs lancements de la série. Mais pour célébrer ce succès, encore faut-il que toutes les personnes ayant travaillé sur le jeu soient encore employées, ce qui est loin d’être le cas.
Une victoire au goût amer
Ubisoft se félicite dans un premier temps d’avoir vendu 2 millions d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced en seulement 24 heures, ce qui n’est pas un petit chiffre pour la série, bien au contraire. L’éditeur est d’ailleurs tellement prêt à célébrer la chose qu’il a, pour une fois, communiqué sur les vrais chiffres de ventes d’un jeu, au lieu de compter le nombre de personnes qui y jouent.
Depuis la mise en place de son service Ubisoft+, qui permet de jouer à tout le catalogue Ubisoft pour quelques euros par mois, l’entreprise d’Yves Guillemot préférait compter les abonnés dans les résultats. C’est pour cela qu’au lancement d’Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft parlait de 2 millions de joueuses et de joueurs, plutôt que de 2 millions de ventes. On comprend donc qu’Assassin’s Creed Black Flag Resynced est un assez gros succès pour se passer des chiffres de l’Ubisoft+, aussi infimes soient-ils.
Derrière toute cette liesse, n’oublions pas une chose : Ubisoft a licencié plus de 50 personnes dernièrement au sein de son studio barcelonais, qui a activement participé au développement du remake (en compagnie de moult studios). Des dizaines de personnes ont donc bien du mal à célébrer ce lancement et cette réussite commerciale, puisqu’elles ont été écartées juste avant la ligne finale.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.