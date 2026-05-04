Comment réussir le défi Trône de la vérité dans Crimson Desert ?

Depuis l’île céleste Nid du courage, deux Portes du ciel sont accessibles au bout d’un chemin qui démarre sur la gauche lorsque vous vous trouvez au centre de la zone. Pour atteindre le Trône de la vérité, la Porte du ciel à rejoindre est celle de droite lorsque l’on regarde la map. Traversez-la pour tourner le mécanisme grâce à votre force axiomatique (L3/LS).

Montez sur les quelques plateformes vous séparant du téléporteur menant dans la zone du Trône de la vérité. Après la téléportation, avancez avant d’être rapidement stoppé par le vide. Pour rejoindre la suite du niveau un peu plus loin, soit vous exécutez un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) puis planez jusqu’à là-bas. Sinon, suivez la route prévue avec les grilles mobiles dotées situées devant vous.

Dès que la première arrive à votre niveau, sautez-dessus. Ensuite, allez sur un des deux côtés de la grille et maintenez L2/LT puis faites un coup de paume pour faire pivoter la grille. Lâchez L2/LT, ne bougez plus et restez accroché jusqu’à atteindre une plateforme. Dégagez-vous avec un coup de paume pour atterrir dessus.

À présent, faites pareil avec la deuxième grille flottante et vous n’aurez plus qu’à suivre le chemin de plateformes restantes pour arriver à la dalle de Nexus abyssal de la zone.

Concernant le principe du puzzle, il va falloir enfoncer des interrupteurs avec des coups de paume pour activer le ventilateur devant vous. D’abord, sautez en face et faites quelques pas pour voir un trou au sol, au centre de la zone.

Laissez-vous tomber pour déjà voir un câble débranché. Reconnectez-le puis allez sur la gauche pour débarquer dans la zone des interrupteurs. Ces interrupteurs sont interconnectés, ce qui signifie qu’en enfoncer un enfonce ou fait ressortir ceux qui y sont reliés.

Théoriquement, il faudrait que chaque interrupteur soit enfoncé, ce qui peut causer des maux de tête lorsque l’on ne prend pas la bonne route. Commencez par grimper sur l’interrupteur entouré en jaune sur notre capture ci-dessous, accrochez-vous avec L2/LT et réalisez un coup de paume.

Allez sur la paroi à l’opposé, où se trouvent trois interrupteurs : deux en haut, et un plus bas. Allez mettre un coup de paume sur celui qui est le plus bas pour allumer les trois interrupteurs d’un coup.

Ensuite, dirigez-vous vers le fond de la salle. Ici, deux lignes de trois interrupteurs vous attendent. Frappez sur l’interrupteur au milieu de la ligne du haut, puis donnez un coup à celui au milieu de la ligne du bas. Enfin, retournez au milieu de la pièce pour voir un interrupteur tout seul sur une plateforme inclinée. Réalisez un coup de paume accroupi ou un saut de paume dessus pour rétablir définitivement le courant.

Revenez là où vous êtes tombé depuis le niveau supérieur, et remontez. À présent, sautez en planant sur le ventilateur et élevez-vous suffisamment afin de rejoindre la fin du niveau.

Cette fois, pas d’artefact abyssal mais vous trouverez directement la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Labyrinthe dimensionnel ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.