Comment réussir le défi Sanctuaire de la transcendance dans Crimson Desert ?

Une fois le Labyrinthe dimensionnel terminé, passez derrière le monolithe de fin pour arriver devant la Porte du ciel de la zone, point de départ du chemin vers le Sanctuaire de la transcendance. Faites tourner le mécanisme qui apparaît grâce à la force axiomatique.

Un chemin va se constituer mais, en réalité, vous avez simplement besoin de planer en contrebas, vers la plateforme contenant un téléporteur qui vous mènera à la zone suivante. Dès que vous apparaissez dans la zone du Sanctuaire de la transcendance, il faut encore rejoindre la dalle de Nexus abyssal.

Vous pouvez tenter de suivre le chemin de dalles qui apparaissent petit à petit, ou bien carrément sauter dans le vide et planer en face pour vous simplifier la vie. Ensuite, marchez sur les dernières plateformes pour arriver sur le Nexus abyssal.

Le but ici va être de purifier des parois du sanctuaire qui se trouve sur la gauche grâce à votre coup de paume concentré. Avant toute chose, rejoignez-le en commençant par monter l’escalier devant vous.

Suivez ensuite le chemin qui nécessitera de réaliser quelques sauts au-dessus le vide pour finir par débarquer devant l’entrée du sanctuaire, bloqué par un mur de bismuth.

Placez-vous à quelques mètres de ce mur et appuyer sur L3+R3/LS+RS afin de passer en mode Concentration. Maintenez ensuite R3/RS pour entrer en mode coup de paume concentré et faire apparaître une icône de feuille devant Kliff. Visez ensuite la silhouette de boule qui apparait et laissez la feuille aller vers elle. Lorsqu’une lumière dorée apparaîtra, relâchez la touche R3/RS pour exécuter le coup de paume.

Le mur va alors se briser et la sphère abyssale va tomber par terre. Saisissez-la avec la force axiomatique et scellez-la avec Triangle/Y. Avancez ensuite jusqu’au monolithe et tournez la tête vers la gauche pour voir un autre mur de bismuth.

Refaites un coup de paume concentré, toujours en visant la boule, et vous ferez apparaître le mécanisme final de la zone. Scellez la sphère abyssale qui vient de tomber.

Tournez maintenant la tête sur la droite pour voir le dernier mur de bismuth à détruire de la zone. Relancez un énième coup de paume concentré pour cette fois libérer l’accès à une batterie carrée. Scellez la sphère abyssale puis saisissez la batterie carrée.

Emmenez-la sur son support désigné juste en contrebas et fixez-la grâce à un saut de paume. Vous débloquerez ainsi le mécanisme final que vous n’aurez plus qu’à activer.

Grimpez dessus jusqu’à son centre et effectuez un coup de paume pour l’activer et restaurer l’Abysse. Récupérez votre artefact abyssal pour finaliser la réussite de l’épreuve.

Derrière le monolithe de fin de parcours, vous trouverez la Porte du ciel menant au départ du défi de l’Abysse « Nid du courage ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.