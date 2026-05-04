Sanctuaire de la transcendance – Crimson Desert

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Penser que plus on avance dans l’exploration de Crimson Desert, plus les énigmes à résoudre sont difficiles, ce n’est pas tout à fait une affirmation exacte. Le Sanctuaire de la transcendance devrait logiquement faire partie des dernières îles célestes de l’Abysse que vous visiterez. Et en maîtrisant la technique du coup de paume concentré, vous n’aurez aucun mal à repartir avec l’artefact abyssal de la zone. Voici comment procéder.

Sanctuaire de la transcendance - Abysse Crimson Desert

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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