Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5 via le PlayStation Store

Une addition moins salée pour les abonnés PS Plus

Ils sont souvent cités par les fans avec les yeux qui brillent, Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont de retour après leur sortie initiale il y a bientôt 16 et 14 ans. Mais tandis que l’on aurait pu attendre un travail de remaster, rien de tout cela n’est mis en avant sur le PS Store, plateforme sur laquelle des versions PS4 et PS5 sont désormais disponibles.

On répète donc que l’on parle de portages, ce qui explique aussi pourquoi rien n’est évoqué sur Xbox, où la rétrocompatibilité fait son travail, même si la Switch aurait pu aussi bénéficier d’un traitement similaire. Préciser tout cela est important, car en se tournant vers le tarif des jeux, certains risquent de réfléchir à deux fois avant de devoir repasser à la caisse.

Premièrement, Black Ops et Black Ops 2 sont chacun proposés à 39,99 €. Ensuite, là où on aurait pu compter sur des éditions contenant d’office les DLC, eh bien idem, il faut ressortir quelques billets. Les passes saisonniers, regroupant surtout des cartes multijoueur et des cartes zombies, sont vendus à 29,99 € chacun. En d’autres termes, si vous souhaitez avoir la totale Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 avec tout le contenu additionnel, sur ces nouvelles plateformes, vous devrez payer près de 140 €.

La seule manière de payer moins cher est d’être abonné PS Plus. Dans ce cas, les jeux seront proposés à – 50%, soit 19,99 € chacun. Pour les passes saisonniers, on parle carrément de – 67% pour atteindre 9,89€ l’unité. Le total redescend alors à 60 €. Une sacrée différence, mais attention, la promotion ne tient que jusqu’au 6 août 2026.

Après, on peut se dire que de futures promotions reproposeront régulièrement ces prix, mais vous voilà prévenu : les jeux ont beau avoir plus de 10 ans, malgré l’absence d’améliorations notables, la carte bleue devra chauffer.