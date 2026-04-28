Comment réussir le défi Carrefour de l’incertitude dans Crimson Desert ?

Partez de l’île céleste Chemin du serpent pour vous rendre vers le Carrefour de l’incertitude. Rendez-vous à la Porte du ciel qui se trouve sur la gauche du monolithe de fin lorsque vous lui faites face, au bout d’un petit pont de racines géantes. Traversez la porte et activez le mécanisme grâce à la force axiomatique (L3/LS).

Empruntez le chemin de plateformes qui vient d’apparaître jusqu’à arriver un ilot avec un arbre. Montez sur le tronc de l’arbre, sautez puis planez pour atteindre un autre ilot au loin sur lequel vous attend le téléporteur.

Montez dessus pour arriver directement sur le Nexus abyssal du Carrefour de l’incertitude. Comme évoqué dans l’introduction, sans vraiment parler d’une énigme, il s’agit surtout ici d’un parcours d’adresse en plusieurs étapes consistant à traverser des anneaux en volant dans un délai invisible imparti.

Un petit mécanisme allumé en orange se trouve devant vous, au sol. Sortez votre force axiomatique dessus pour allumer les ventilateurs qui vous permettront de voler. Une fois le mécanisme activé, ne tardez pas : sautez et planez vers le prochain ventilateur au loin et élevez-vous pour passer à travers un premier anneau.

Juste derrière, montez grâce à un quadruple ventilateur et traversez le deuxième anneau avant de voler jusqu’au prochain ventilateur. Élevez-vous jusqu’à une plateforme sur la droite contenant un mécanisme rond sur sa paroi. Tout en planant, sortez la force axiomatique en visant le centre de ce mécanisme pour déclencher les prochains ventilateurs.

Volez ensuite au niveau des ventilateurs fraîchement activés pour être propulsé à travers le dernier anneau de cette première série. Si vous avez traversé chaque anneau avant qu’ils ne s’éteignent, vous pouvez continuer, sinon, recommencez depuis le début.

Vous saurez que c’est bon en voyant notamment l’anneau géant devant vous s’actionner et s’allumer en bleu. Planez justement vers lui pour rejoindre la deuxième partie du parcours.

Atterrissez et, devant vous, un nouveau mécanisme rond vous attend. Déclenchez-le avec votre force axiomatique et courez rapidement sur votre droite puis sautez vers un premier ventilateur, puis planez pour vous élever jusqu’au premier anneau à traverser.

Tout de suite après, tournez vers la gauche et remarquez au loin, en contrebas, un autre ventilateur capable de vous élever à hauteur du deuxième anneau. Allez-y et traversez l’anneau. Le troisième anneau peut être traversé dans la foulée si vous avez assez de hauteur et que vous appuyez plusieurs fois sur Rond/B pour enchainer les Ruées de la corneille. Sinon, aidez-vous du ventilateur en contrebas sur votre gauche pour reprendre de la hauteur.

Une fois le troisième anneau franchi, planez vers un ventilateur géant au centre de la prochaine plateforme. Une fois au-dessus du ventilateur géant, laissez-vous porter afin de traverser l’anneau au-dessus de votre tête.

Si tout a été fait dans les temps, le deuxième anneau géant s’active et s’allume en bleu, sinon, revenez au début de l’étape. Planez ensuite vers l’anneau géant pour atteindre une plateforme et le début de la dernière étape du parcours. Déclenchez le troisième et dernier mécanisme rond une fois atterri et repartez dans la foulée sans plus attendre.

Planez devant vous vers un premier ventilateur puis, en faisant attention aux lasers, franchissez le premier anneau de lumière. Juste après, reprenez de la hauteur grâce à un autre ventilateur, passez à travers un nouveau groupe de lasers, et franchissez le prochain anneau de lumière.

Dans la foulée, élevez-vous grâce au quadruple ventilateur vers le troisième anneau de lumière et reprenez énormément d’altitude grâce au ventilateur juste derrière. Au sommet de votre ascension, tournez la tête à droite pour voir un mécanisme rond à activer sur la paroi d’une plateforme.

Planez vers le mécanisme et activez-le en plein vol grâce à la force axiomatique. Vous déclencherez un groupe de ventilateurs qui vous permettra de passer à travers un trou menant à un ventilateur géant.

Arrivé au-dessus du ventilateur géant, laissez-vous porter pour monter de nouveau très haut dans le ciel. Vous aurez un visu sur le dernier anneau géant. S’il est allumé en bleu et qu’il tourne, alors vous n’aurez plus qu’à rejoindre le mécanisme final. Sinon, recommencez cette étape.

Volez jusqu’au mécanisme final, accrochez-vous en son centre, et faites un coup de paume tout en restant accroché avec L2/LT. Le mécanisme sera activé, le monolithe aussi, et l’artefact abyssal sera vôtre.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Retrouvez la solution de tous les défis d’Abysse et n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.